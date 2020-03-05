Олег Веретило: «Можно было и устно предупредить Милевского, зная, что у него уже есть карточка»

Источник материала: Tribuna.com

Новоиспеченный капитан брестского «Динамо» Олег Веретило прокомментировал победу в матче за Суперкубок Беларуси – 2020 над солигорским «Шахтером» (2:0).

– Взяли очередной трофей. Чувства только положительные. Все видели, что мы сражались и играли для болельщиков. Смогли забить два гола. Первый получился красивым благодаря удару Сани Нойока.

- Психологически чувствуется какая-то особенность начинать сезон в ранге действующего чемпиона?

– Особого ничего нет. Мы живем сегодняшним днем. Вот решили первую задачу – победили в Суперкубке. Далее кубковые матчи и старт чемпионата.

- Что можешь сказать про удаление Милевского?

– Я общался с судьей на этот счет. Можно было и устно предупредить Артема, зная, что у него уже есть карточка. Это же все-таки Суперкубок.

- Каково было сегодня увидеть Гутора по ту сторону баррикад?

–Он капитан и я. Вышли посмеялись, перекинулись шутками в подтрибунке. Да и всё.

- Про что шутили?

– Это секрет. Между нами с Сашей.

- Какие чувства вызвал такой быстрый гол в его ворота?

– Только радости за команду и Саню Нойока в частности. У него очень классный удар был всегда, и Гутор это знал, среагировал, но после нескольких отскоков Кики решил эпизод.

- Ожидали, что в будний день из Бреста приедет столько болельщиков?

– Наши фанаты приятно удивляют каждый год. Ехать так далеко в будний день и не в лучшую погоду, чтобы поддержать нас – это дорого стоит. Они нас гнали вперед, а когда остались в меньшинстве, казалось, поддержка только усилилась, что придавало сил, – сказал Веретило.