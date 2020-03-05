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Олег Иванов: «За годы скитаний по просторам КХЛ, «зубры» сожрали столько зелени, что даже диванным дуракам понятно – не в ту «скотину» корм...»
05.03.2020 10:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший спортивный директор
«Глупо давать прогнозы на следующий сезон. В преддверии этого, уже канувшего в лету, придворные соловьи пели такие дифирамбы – «мама,не горюй!»...
Что получили по итогу? «Средний палец» и «слезы с двух глаз»... И поверьте, никого это не радует! Ни-ко-го!!! Я имею ввиду людей, действительно переживающих за наш хоккей, конечно.
Есть очевидный факт. Отрицать который невозможно. За годы скитаний по просторам
Что имеем,то имеем. А может, просто кто-то «имеет» всех нас?...» – написал
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Олег Иванов: «За годы скитаний по просторам КХЛ, «зубры» сожрали столько зелени, что даже диванным дуракам понятно – не в ту «скотину» корм...»
Бывший спортивный директор «Динамо» Олег Иванов поделился мнением о развитии своего бывшего клуба.
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