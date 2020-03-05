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Александр Алиев: «Кендыш – проститутка чистая»
05.03.2020 13:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-футболист Александр Алиев после матча за «
«Как можно, 35 лет! Там не за что получить желтую карточку и здесь. Ну, этот 77-й (Юрий Кендыш – прим.) – проститутка чистая», – сказал Алиев в эфире YouTube-канала «
Напомним, что на 24-й минуте игры против
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