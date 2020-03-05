Александр Алиев: «Кендыш – проститутка чистая»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-футболист Александр Алиев после матча за « Париматч-Суперкубок » Беларуси раскритиковал Артема Милевского за красную карточку, полученную форвардом брестского «Динамо» на 50-й минуте встречи.

«Как можно, 35 лет! Там не за что получить желтую карточку и здесь. Ну, этот 77-й (Юрий Кендыш – прим.) – проститутка чистая», – сказал Алиев в эфире YouTube-канала « Миля ».

Напомним, что на 24-й минуте игры против Милевский получил первую желтую карточку за разговоры с арбитром . Второй же «горчичник» футболист получил за толчок руками Юрия Кендыша.

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