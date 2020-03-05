Антон Смольский: «Благодаря спорту я зарабатываю больше, чем среднестатистический белорус»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский биатлонист Антон Смольский рассказал о своем финансовом состоянии.

– В финансовом плане биатлон позволяет чувствовать себя комфортно?

– Конечно, благодаря спорту я зарабатываю больше, чем среднестатистический белорус. Это помогает реализовывать свои желания. Например, три года назад купил себе машину, о которой мечтал со школы – старый «Мерседес» 2000 года . Очень хотел эту модель именно с таким объемом двигателя. Так что мечты сбываются.

– Ты как-то говорил в интервью, что мама далека от биатлона и даже спрашивает, что такое масс-старт. За пару лет она уже стала продвинутой болельщицей?

– Конечно. Мама у меня ветеринар. Прибегает с работы, бросает все дела и вместе с братом смотрит гонки. Он тоже после школы спешит, пропускает свои тренировки ради трансляций биатлона. Правда, потом его тренер звонит мне с вопросом, почему брат опять пропал (смеется).

Я чувствую, что семья мной гордится. Весь Копыль гордится. Мама рассказывает, что после удачной гонки она не успевает отвечать на сообщения. Иногда люди в райцентре спрашивают: «Что, он действительно твой сын? Почему молчала?». А она скромничает: «Я же не могу каждому говорить: вот Антон – мой сын!».

– А вживую твои гонки она когда-то видела?

– Мама впервые увидела биатлон вживую только в этом году на чемпионате Европы в Раубичах. Конечно, хочу однажды свозить ее на мира. Хотя поездка в Европу подразумевает перелет и знание языка. Мама пока ни разу не была за границей. Так что к этому надо подготовиться, – сказал Смольский.