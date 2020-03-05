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Антон Смольский: «Благодаря спорту я зарабатываю больше, чем среднестатистический белорус»
05.03.2020 18:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский биатлонист Антон Смольский рассказал о своем финансовом состоянии.
– В финансовом плане биатлон позволяет чувствовать себя комфортно?
– Конечно, благодаря спорту я зарабатываю больше, чем среднестатистический белорус. Это помогает реализовывать свои желания. Например, три года назад купил себе машину, о которой мечтал со школы –
– Ты как-то говорил в интервью, что мама далека от биатлона и даже спрашивает, что такое масс-старт. За пару лет она уже стала продвинутой болельщицей?
– Конечно. Мама у меня ветеринар. Прибегает с работы, бросает все дела и вместе с братом смотрит гонки. Он тоже после школы спешит, пропускает свои тренировки ради трансляций биатлона. Правда, потом его тренер звонит мне с вопросом, почему брат опять пропал (смеется).
Я чувствую, что семья мной гордится. Весь Копыль гордится. Мама рассказывает, что после удачной гонки она не успевает отвечать на сообщения. Иногда люди в райцентре спрашивают: «Что, он действительно твой сын? Почему молчала?». А она скромничает: «Я же не могу каждому говорить: вот Антон – мой сын!».
– А вживую твои гонки она когда-то видела?
– Мама впервые увидела биатлон вживую только в этом году на чемпионате Европы в Раубичах. Конечно, хочу однажды свозить ее на
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Белорусский биатлонист Антон Смольский рассказал о своем финансовом состоянии.
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