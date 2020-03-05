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Владимир Базанов: «Начало сезона матчем за Суперкубок дает задел. Чемпионат будет хорошим»
05.03.2020 18:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Председатель АБФФ Владимир Базанов после матча за Суперкубок Беларуси «Шахтер» – «Динамо» Брест (0:2) поделился мнением об игре и рассказал о своих ожиданиях от сезона.
«Матч понравился не только мне, но и болельщикам. Первая игра – живая, хорошая, продуктивная. Много азарта и борьбы. Желание победить было у обеих команд. Я доволен. Думаю, начало сезона матчем за Суперкубок дает задел. Чемпионат будет хорошим. И «Париматч», и Федерация осознанно подписали этот договор. Будем двигаться только вперед. Самое главное, чтобы было развитие футбола. И «Париматч», и АБФФ желают только этого», – сказал Базанов.
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Председатель АБФФ Владимир Базанов после матча за Суперкубок Беларуси «Шахтер» – «Динамо» Брест (0:2) поделился мнением об игре и рассказал о своих ожиданиях от...
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