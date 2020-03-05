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Кубок Дэвиса. Жеребьевка. Матч Германия – Беларусь откроется матчем Штруфф – Ивашко
05.03.2020 16:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В четверг, 5 марта, состоялась жеребьевка накануне гостевого матча мужской сборной Беларуси с командой Германии в рамках Кубка Дэвиса. Вашему вниманию пары соперников.
День 1:
Ян-Леннард Штруфф – Илья Ивашко
Филипп Кольшрайбер –
День 2:
К.Кравиц / А.Мис – Е.Герасимов / А.Василевский
Ян-Леннард Штруфф – Егор Герасимов
Филипп Кольшрайбер –
Матч квалификации Кубка Дэвиса Германия – Беларусь пройдет 6 и 7 марта на хардовом корте в Дюссельдорфе. Победитель получит путевку в финальную стадию розыгрыша Кубка Дэвиса, которая пройдет 23-29 ноября в Мадриде. В испанской столице сыграют 12 победителей квалификационных встреч, а также хозяева – теннисисты Испании и сборные Великобритании, Канады, Франции, Сербии и России.
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В четверг, 5 марта, состоялась жеребьевка накануне гостевого матча мужской сборной Беларуси с командой Германии в рамках Кубка Дэвиса.
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