Кубок Дэвиса. Жеребьевка. Матч Германия – Беларусь откроется матчем Штруфф – Ивашко 

Источник материала: Tribuna.com

В четверг, 5 марта, состоялась жеребьевка накануне гостевого матча мужской сборной Беларуси с командой Германии в рамках Кубка Дэвиса. Вашему вниманию пары соперников.

День 1:

Ян-Леннард Штруфф – Илья Ивашко

Филипп Кольшрайбер –

День 2:

К.Кравиц / А.Мис – Е.Герасимов / А.Василевский

Ян-Леннард Штруфф – Егор Герасимов

Филипп Кольшрайбер –

Матч квалификации Кубка Дэвиса Германия – Беларусь пройдет 6 и 7 марта на хардовом корте в Дюссельдорфе. Победитель получит путевку в финальную стадию розыгрыша Кубка Дэвиса, которая пройдет 23-29 ноября в Мадриде. В испанской столице сыграют 12 победителей квалификационных встреч, а также хозяева – теннисисты Испании и сборные Великобритании, Канады, Франции, Сербии и России.