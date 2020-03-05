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Алиев о Минске: «У кента, конечно, на родине здесь неплохо батька отстроил все»
05.03.2020 16:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев поделился впечатлениями от посещения Минска.
«Давно здесь был. В 2014-м году последний раз. Самому интересно. Сейчас посмотрим, что и как. У кента, конечно, на родине здесь неплохо батька отстроил все», – сказал Алиев в новом выпуске YouTube-канала
Алиев посетил своего друга Артема Милевского и побывал на матче за Суперкубок Беларуси «Шахтер» –
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Бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев поделился впечатлениями от посещения Минска.
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