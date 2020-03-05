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Матч «Ювентус» – «Интер» пройдет 8 марта. Игру переносили из-за коронавируса
05.03.2020 20:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В расписание матчей чемпионата Италии внесли изменения.
Матч 26-го тура Серии A между
Изначально игры «Юве» – «Интер»,
Расписание ранее отложенных матчей 26-го тура:
7 марта
«Сампдория» – «Верона»
8 марта
«Милан» – «Дженоа»
«Сассуоло» – «Брешия»
«Удинезе» – «Фиорентина»
«Ювентус» –
Расписание ранее отложенных матчей 25-го тура:
18 марта
«Аталанта» – «Сассуоло»
«Верона» – «Кальяри»
«Торино» – Парма»
Матч «Интер» – «Сампдория» будет назначен на первую подходящую дату.
Подобное решение означает, что расписание других туров также будет сдвинуто с целью закончить турнир к 24 мая.
Напомним, все матчи Серии А месяц будут проходить без зрителей.
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В расписание матчей чемпионата Италии внесли изменения.
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