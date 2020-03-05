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Матч «Ювентус» – «Интер» пройдет 8 марта. Игру переносили из-за коронавируса

05.03.2020 20:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В расписание матчей чемпионата Италии внесли изменения.

Матч 26-го тура Серии A между «Ювентусом» и «Интером», который перенесли из-за коронавируса, пройдет 8 марта в 22:45 по белорусскому времени без зрителей. 

Изначально игры «Юве» – «Интер», «Милан» – «Дженоа», «Парма» – СПАЛ, «Сассуоло» – «Брешия», «Сампдория» – «Верона» и «Удинезе» – «Фиорентина» были перенесены на 13 мая.

Расписание ранее отложенных матчей 26-го тура:

7 марта

«Сампдория» – «Верона»

8 марта

«Милан» – «Дженоа»

«Парма» – СПАЛ

«Сассуоло» – «Брешия»

«Удинезе» – «Фиорентина»

«Ювентус» – «Интер»

Расписание ранее отложенных матчей 25-го тура:

18 марта

«Аталанта» – «Сассуоло»

«Верона» – «Кальяри»

«Торино» – Парма»

Матч «Интер» – «Сампдория» будет назначен на первую подходящую дату.

Подобное решение означает, что расписание других туров также будет сдвинуто с целью закончить турнир к 24 мая.

Напомним, все матчи Серии А месяц будут проходить без зрителей.

Карта влияния коронавируса на спорт. К сожалению, она обновляется

 

 
 
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В расписание матчей чемпионата Италии внесли изменения.
 
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