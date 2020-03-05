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05.03.2020 22:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Английская Премьер-лига приняла некоторые меры из-за ситуации с распространением коронавируса.

«По медицинским соображениям не будет рукопожатий между игроками и официальными лицами перед матчами Премьер-лиги до дальнейшего уведомления.

Начиная с этих выходных, между игроками и официальными лицами не будет рукопожатий, пока не будет получено дополнительное уведомление на основании медицинского заключения.

Коронавирус распространяется через капли из носа и рта и может передаваться через рукопожатие. Клубы и официальные лица матча по-прежнему будут выполнять оставшуюся часть протокола.

Выйдя на поле, обе команды продолжат выстраиваться в линию при музыкальном сопровождении, а затем футболисты домашней команды пройдут мимо своих соперников, не пожав им руку», – говорится в заявлении АПЛ.

 
 
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Английская Премьер-лига приняла некоторые меры из-за ситуации с распространением коронавируса.
 
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