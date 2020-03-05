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05.03.2020 22:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«По медицинским соображениям не будет рукопожатий между игроками и официальными лицами перед матчами Премьер-лиги до дальнейшего уведомления.
Начиная с этих выходных, между игроками и официальными лицами не будет рукопожатий, пока не будет получено дополнительное уведомление на основании медицинского заключения.
Коронавирус распространяется через капли из носа и рта и может передаваться через рукопожатие. Клубы и официальные лица матча по-прежнему будут выполнять оставшуюся часть протокола.
Выйдя на поле, обе команды продолжат выстраиваться в линию при музыкальном сопровождении, а затем футболисты домашней команды пройдут мимо своих соперников, не пожав им руку», – говорится в заявлении АПЛ.
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