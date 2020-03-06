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НБА. «Хьюстон» уступил «Клипперс», 23 очка и 7 передач Карри не помогли «Голден Стэйт» в матче с «Торонто» и другие результаты

06.03.2020 08:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись четыре матча.

«Хьюстон» крупно уступил «Клипперс» на домашнем паркете. В Сан-Франциско сошлись прошлогодние финалисты «Голден Стэйт» и «Торонто». Возвращение Стефена Карри не помешало канадцам одержать победу.

НБА

Регулярный чемпионат

Шарлотт – Денвер 112:114 (34:31, 17:29, 31:20, 30:34)
Дата проведения
6 марта, 03.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча Статистика
Шарлотт
Грэм (24 + 7 передач), Вашингтон (20), Розир (19), Зеллер (10), Бриджес (8 + 9 подборов)  старт; Эрнангомес (14), Калеб Мартин (8), Макдэниэлс (7), Коди Мартин (2 + 7 передач).
Денвер
Мюррэй (18 + 6 передач), Бартон (16 + 7 подборов), Харрис (14), Йокич (14 + 11 подборов + 8 передач + 6 потерь), Миллсэп (11)  старт; Моррис (15), Грант (11), Крэйг (9), Пламли (6).

Хьюстон – Клипперс 105:120 (23:33, 21:34, 21:23, 40:30)
Дата проведения
6 марта, 04.00, «Toyota Center»
Онлайн матча Статистика
Хьюстон
Уэстбрук (29 + 15 подборов), Харден (16 + 7 подборов), Хауз (14), Ковингтон (3 + 9 подборов), Такер (3)  старт; Грин (17), Кэрролл (9), Риверс (5), Гордон (5), Маклемор (2), Кабокло (2).
Клипперс
Ленард (25), Зубац (17 + 12 подборов), Джордж (13 + 9 подборов + 7 передач), М-с Моррис (11), Беверли (5)  старт; Харрелл (19 + 10 подборов), Грин (11), Джексон (6), Уильямс (5), Шэмет (3), Макгрудер (3), Коффи (2), Паттерсон (0).

Сакраменто – Филадельфия 108:125 (30:32, 23:31, 27:33, 28:29)
Дата проведения
6 марта, 06.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча Статистика
Сакраменто
Фокс (23 + 7 передач), Барнс (15), Богданович (13), Джайлз (10), Бьелица (7)  старт; Хилд (22), Бэйзмор (14 + 9 подборов), Лень (4), Джозеф (0).
Филадельфия
Харрис (28 + 14 подборов), Милтон (20), Хорфорд (18 + 8 подборов + 6 передач), Скотт (11 + 7 подборов), Тайбулл (3)  старт; Беркс (17), Нето (16), Коркмаз (7), Робинсон (5), Пелл (0).

Голден Стэйт – Торонто 113:121 (27:32, 28:30, 33:27, 25:32)
Дата проведения
6 марта, 06.30, «Chase Center»
Онлайн матча Статистика
Голден Стэйт
Карри (23 + 7 подборов + 7 передач), Ли (23), Уиггинс (21 + 9 подборов), Крисс (17 + 12 подборов), Тоскано-Андерсон (2)  старт; Паскалл (16 + 8 передач), Малдер (8), Пул (0).
Торонто
Пауэлл (37), Лаури (26 + 10 передач), Сиакам (17), Ануноби (14), Ибака (13 + 13 подборов)  старт; Дэвис (10), Томас (2), Буше (2), Маккоу (0), Холлис-Джефферсон (0).

 

 
 
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