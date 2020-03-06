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НБА. «Хьюстон» уступил «Клипперс», 23 очка и 7 передач Карри не помогли «Голден Стэйт» в матче с «Торонто» и другие результаты
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Источник материала:
Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись четыре матча.
«Хьюстон» крупно уступил «Клипперс» на домашнем паркете. В Сан-Франциско сошлись прошлогодние финалисты «Голден Стэйт» и «Торонто». Возвращение Стефена Карри не помешало канадцам одержать победу.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
6 марта, 03.00, «Spectrum Center»
- Шарлотт
-
Грэм (24 + 7 передач),
Вашингтон (20),
Розир (19),
Зеллер (10),
Бриджес (8 + 9 подборов) старт;
Эрнангомес (14),
Калеб Мартин (8),
Макдэниэлс (7),
Коди Мартин (2 + 7 передач).
- Денвер
-
Мюррэй (18 + 6 передач),
Бартон (16 + 7 подборов),
Харрис (14),
Йокич (14 + 11 подборов + 8 передач + 6 потерь),
Миллсэп (11) старт;
Моррис (15),
Грант (11),
Крэйг (9),
Пламли (6).
- Дата проведения
-
6 марта, 04.00, «Toyota Center»
- Хьюстон
-
Уэстбрук (29 + 15 подборов),
Харден (16 + 7 подборов),
Хауз (14),
Ковингтон (3 + 9 подборов),
Такер (3) старт;
Грин (17),
Кэрролл (9),
Риверс (5),
Гордон (5),
Маклемор (2),
Кабокло (2).
- Клипперс
-
Ленард (25),
Зубац (17 + 12 подборов),
Джордж (13 + 9 подборов + 7 передач),
М-с Моррис (11),
Беверли (5) старт;
Харрелл (19 + 10 подборов),
Грин (11),
Джексон (6),
Уильямс (5),
Шэмет (3),
Макгрудер (3),
Коффи (2),
Паттерсон (0).
- Дата проведения
-
6 марта, 06.00, «Golden 1 Center»
- Сакраменто
-
Фокс (23 + 7 передач),
Барнс (15),
Богданович (13),
Джайлз (10),
Бьелица (7) старт;
Хилд (22),
Бэйзмор (14 + 9 подборов),
Лень (4),
Джозеф (0).
- Филадельфия
-
Харрис (28 + 14 подборов),
Милтон (20),
Хорфорд (18 + 8 подборов + 6 передач),
Скотт (11 + 7 подборов),
Тайбулл (3) старт;
Беркс (17),
Нето (16),
Коркмаз (7),
Робинсон (5),
Пелл (0).
- Дата проведения
-
6 марта, 06.30, «Chase Center»
- Голден Стэйт
-
Карри (23 + 7 подборов + 7 передач),
Ли (23),
Уиггинс (21 + 9 подборов),
Крисс (17 + 12 подборов),
Тоскано-Андерсон (2) старт;
Паскалл (16 + 8 передач),
Малдер (8),
Пул (0).
- Торонто
-
Пауэлл (37),
Лаури (26 + 10 передач),
Сиакам (17),
Ануноби (14),
Ибака (13 + 13 подборов) старт;
Дэвис (10),
Томас (2),
Буше (2),
Маккоу (0),
Холлис-Джефферсон (0).
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись четыре матча.
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