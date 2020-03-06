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«Юность» – «Локомотив». Впервые в истории экстралиги команда с 8-м номером посева выиграла 2 матча в первом раунде плей-офф
06.03.2020 08:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В 5-м матче первого раунда Кубка президента «Локомотив» из Орши обыграл «Юность» (1:0), сделав счет в серии 2-3.
Ранее ни одной команде с 8-м номером посева перед плей-офф не удавалось выиграть у фаворита более одного матча.
6-й матч серии состоится 7 марта в Орше. Начало встречи в 16.30.
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«Юность» – «Локомотив». Впервые в истории экстралиги команда с 8-м номером посева выиграла 2 матча в первом раунде плей-офф
В 5-м матче первого раунда Кубка президента «Локомотив» из Орши обыграл «Юность» (1:0), сделав счет в серии 2-3.
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