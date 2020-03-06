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Фото состояния газона стадионе «Динамо» за несколько дней до матча «Динамо» – БАТЭ

06.03.2020 19:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

9 марта минское «Динамо» сыграет с БАТЭ в первом матче 1/4 финала Кубка Беларуси.

Пресс-служба клуба показала фото состояния газона арены за несколько дней до матча.


Фото: «Динамо»

 
 
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9 марта минское «Динамо» сыграет с БАТЭ в первом матче 1/4 финала Кубка Беларуси.
 
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