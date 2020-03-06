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Алиссон не сыграет с «Атлетико» в ЛЧ из-за травмы. Он может вернуться после паузы на матчи сборных
06.03.2020 18:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Вратарь
Как сообщает журналист The Athletic Джеймс Пирс, голкипер повредил мышцу бедра на тренировке и не сможет сыграть с «Борнмутом».
Кроме того, бразилец однозначно пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против
По словам главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа,
В этом сезоне Алиссон провел за «Ливерпуль» 20 матчей в АПЛ и не пропустил в 10 из них.
«Ливерпуль» сыграет с «Борнмутом» 7 марта. Игра с «Атлетико» состоится 11 марта.
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Вратарь «Ливерпуля» Алиссон пропустит матч АПЛ против «Борнмута».
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