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Алиссон не сыграет с «Атлетико» в ЛЧ из-за травмы. Он может вернуться после паузы на матчи сборных

06.03.2020 18:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон пропустит матч АПЛ против «Борнмута».

Как сообщает журналист The Athletic Джеймс Пирс, голкипер повредил мышцу бедра на тренировке и не сможет сыграть с «Борнмутом».

Кроме того, бразилец однозначно пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико». Скорее всего, он не будет готов и к матчу против «Эвертона».

По словам главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, Алиссон может вернуться после паузы на игры сборных, однако есть вероятность, что он восстановится и до нее.

В этом сезоне Алиссон провел за «Ливерпуль» 20 матчей в АПЛ и не пропустил в 10 из них.  

«Ливерпуль» сыграет с «Борнмутом» 7 марта. Игра с «Атлетико» состоится 11 марта. 

 

 
 
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Вратарь «Ливерпуля» Алиссон пропустит матч АПЛ против «Борнмута».
 
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