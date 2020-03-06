Алиссон не сыграет с «Атлетико» в ЛЧ из-за травмы. Он может вернуться после паузы на матчи сборных

Источник материала: Tribuna.com

Вратарь Алиссон пропустит матч АПЛ против «Борнмута».

Как сообщает журналист The Athletic Джеймс Пирс, голкипер повредил мышцу бедра на тренировке и не сможет сыграть с «Борнмутом».

Кроме того, бразилец однозначно пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против . Скорее всего, он не будет готов и к матчу против .

По словам главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, может вернуться после паузы на игры сборных, однако есть вероятность, что он восстановится и до нее.

В этом сезоне Алиссон провел за «Ливерпуль» 20 матчей в АПЛ и не пропустил в 10 из них.

«Ливерпуль» сыграет с «Борнмутом» 7 марта. Игра с «Атлетико» состоится 11 марта.