Первый трофей «городейчат» Максима Панова!

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Воспитанники фанипольского отделения ДЮСШ по футболу «Городея» — подопечные молодого тренера Максима Панова — стали победителями турнира по мини-футболу среди юношей 2011 г.р. «Кронон Cup-2020», который прошел в Столбцах.





Участие в соревнованиях принимали начинающие футболисты из ДЮСШ Клецка, Столбцов, Дзержинска, ДЮСШ «Энергетик», воспитанники ФК «Городея» и ФК «Арсенал» (Дзержинск).

«Городейчата» тренируются всего полтора года, и это их дебют на соревнованиях такого уровня. В финале турнира 9-летние футболисты одержали победу над хозяевами турнира — ровесниками из Столбцов — и завоевали свой первый кубок. И еще одна хорошая новость пришла из Столбцов: лучшим игроком соревнований организаторы признали «воспитанника городейской футбольной школы Ерофея Филиппова.

— Они у меня уже участвовали в турнирах в Черкассах. К тому же, мы постоянно играем товарищеские матчи в Минске с командами разного уровня. Тем не менее, победой в турнире был приятно удивлен. Это — наш первый кубок победителя турнира, — так прокомментировал тренер успех своих мальчишек.

Ольга МАРЧЕНКО.