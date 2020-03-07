В подарок прекрасному тренеру — спортивные победы

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В клубе каратэ Кёкусинкай «Восток» г. Несвижа мальчишек и девчонок — жителей Несвижского района — тренирует очаровательная Антонина Тасминская. В канун главного женского праздника воспитанники порадовали ее медалями. Так, в конце февраля на турнире, прошедшем в барановичском клубе «Сэйман», подопечные Антонины Вячеславовны вошли в число победителей и призеров соревнований: 1 место — Кирилл Цвирко, 2 место — Яна Качура, 3-и места — Владимир Домарацкий, Артем Емель-янчик и Виктория Масловская. За волю к победе были награждены Владислав Дылевский и Сергей Баранцевич.





29 февраля в минском спортивном клубе «Vazari» состоялся открытый турнир по каратэ Кёкусинкай. Несвижский клуб представил 21 ученик Антонины Тасминской, 15 из которых привезли домой медали, некоторые из победивших даже по две, так как принимали участие в двух разделах каратэ: Кихон-ката и Кумитэ (поединки в полный контакт). Так, в разделе Кихон-ката 1-е места заняли Илья Селиверстов, Виктория Масловская и Владимир Домарацкий, серебро соревнований завоевали Алексей Зенькович, Максим Каменко и Анастасия Черкас, бронза — у Андрея Сенько.

В разделе Кумитэ 1-е места — у Андрея Тасминского, Андрея Сенько, Романа Кокоткина и Никиты Рачка, серебро соревнований завоевали Алиса Довнар, Анастасия Черкас, Кирилл Цвирко и Глеб Гольштейн, бронза — у Виктории Маслов-ской, Максима Каменко и Валерия Шуляка.

Ольга МАРЧЕНКО.