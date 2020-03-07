ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Королек о десятом месте на Евро-2020: «Не скажу, что это провал. Мы сыграли очень неудачно»

07.03.2020 09:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Линейный «Виве» Артем Королек в интервью «Быстрому центру» оценил выступление сборной Беларуси на Евро-2020.

– О январском чемпионате Европы вспоминаешь часто?

– Так чтобы всерьез задумываться – нет. У нас четыре недели был жесткий график – по две игры. Важно было не терять эти очки. Отвлекаться на другие темы было тяжело. Но в свободные минуты что-то из австрийских событий в памяти всплывает. Думаю о том, что мог бы сделать там лучше.

– Как оцениваешь свою игру?

– Этот чемпионат получился для меня куда лучше предыдущего. Был прогресс. Впервые номинирован в лучшие линейные. Но хочется еще и выиграть номинацию, да так, чтобы и у команды был успех. Тогда персональные призы намного приятнее. Мне в линии без передач партнеров вообще ничего не достичь.

– Борис Пуховский назвал десятое место белорусов провальным. Что думаешь на сей счет ты?

– Не скажу, что это провал. Провалы у французов и датчан, которые даже из группы не вышли. Мы же сыграли очень неудачно. В основной раунд прошли, обыграли тех, кого и были должны. А вот игры против тех, кто сильнее, совершенно не получились.

Стояла задача финишировать в восьмерке, предполагалось, что так получится попасть в олимпийскую квалификацию. На деле этого все равно не хватило бы. Задача не решена, и от того, как это происходило, общая оценка зависит мало, – сказал Королек.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Линейный «Виве» Артем Королек в интервью «Быстрому центру» оценил выступление сборной Беларуси на Евро-2020.
 
Новости дня
Новости спорта
 
SEHA-лига. 1/4 финала. БГК принимает «Мотор»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

06.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
07.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика