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Королек о десятом месте на Евро-2020: «Не скажу, что это провал. Мы сыграли очень неудачно»
07.03.2020 09:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Линейный «Виве» Артем
– О январском чемпионате Европы вспоминаешь часто?
– Так чтобы всерьез задумываться – нет. У нас четыре недели был жесткий график – по две игры. Важно было не терять эти очки. Отвлекаться на другие темы было тяжело. Но в свободные минуты что-то из австрийских событий в памяти всплывает. Думаю о том, что мог бы сделать там лучше.
– Как оцениваешь свою игру?
– Этот чемпионат получился для меня куда лучше предыдущего. Был прогресс. Впервые номинирован в лучшие линейные. Но хочется еще и выиграть номинацию, да так, чтобы и у команды был успех. Тогда персональные призы намного приятнее. Мне в линии без передач партнеров вообще ничего не достичь.
– Борис Пуховский назвал десятое место белорусов провальным. Что думаешь на сей счет ты?
– Не скажу, что это провал. Провалы у французов и датчан, которые даже из группы не вышли. Мы же сыграли очень неудачно. В основной раунд прошли, обыграли тех, кого и были должны. А вот игры против тех, кто сильнее, совершенно не получились.
Стояла задача финишировать в восьмерке, предполагалось, что так получится попасть в олимпийскую квалификацию. На деле этого все равно не хватило бы. Задача не решена, и от того, как это происходило, общая оценка зависит мало, – сказал
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Линейный «Виве» Артем Королек в интервью «Быстрому центру» оценил выступление сборной Беларуси на Евро-2020.
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