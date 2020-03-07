Королек о десятом месте на Евро-2020: «Не скажу, что это провал. Мы сыграли очень неудачно»

Источник материала: Tribuna.com

Линейный «Виве» Артем Королек в интервью «Быстрому центру» оценил выступление сборной Беларуси на Евро -2020.

– О январском чемпионате Европы вспоминаешь часто?

– Так чтобы всерьез задумываться – нет. У нас четыре недели был жесткий график – по две игры. Важно было не терять эти очки. Отвлекаться на другие темы было тяжело. Но в свободные минуты что-то из австрийских событий в памяти всплывает. Думаю о том, что мог бы сделать там лучше.

– Как оцениваешь свою игру?

– Этот чемпионат получился для меня куда лучше предыдущего. Был прогресс. Впервые номинирован в лучшие линейные. Но хочется еще и выиграть номинацию, да так, чтобы и у команды был успех. Тогда персональные призы намного приятнее. Мне в линии без передач партнеров вообще ничего не достичь.

– Борис Пуховский назвал десятое место белорусов провальным. Что думаешь на сей счет ты?

– Не скажу, что это провал. Провалы у французов и датчан, которые даже из группы не вышли. Мы же сыграли очень неудачно. В основной раунд прошли, обыграли тех, кого и были должны. А вот игры против тех, кто сильнее, совершенно не получились.

Стояла задача финишировать в восьмерке, предполагалось, что так получится попасть в олимпийскую квалификацию. На деле этого все равно не хватило бы. Задача не решена, и от того, как это происходило, общая оценка зависит мало, – сказал Королек .