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Чемпионат России. «Оренбург» примет тульский «Арсенал», «Динамо» против «Тамбова»
07.03.2020 09:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
21-й тур Тинькофф РПЛ стартует матчем между «Оренбургом» и тульским «Арсеналом». Также сегодня
Завтра «Рубин» сыграет с «Крыльями Советов», а «Локомотив» – с «Ахматом».
В понедельник
Чемпионат России
21-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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21-й тур Тинькофф РПЛ стартует матчем между «Оренбургом» и тульским «Арсеналом».
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