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Чемпионат России. «Оренбург» примет тульский «Арсенал», «Динамо» против «Тамбова»

07.03.2020 09:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

21-й тур Тинькофф РПЛ стартует матчем между «Оренбургом» и тульским «Арсеналом». Также сегодня «Динамо» примет «Тамбов». 

Завтра «Рубин» сыграет с «Крыльями Советов», а «Локомотив» – с «Ахматом». 

В понедельник ЦСКА проведет выездной матч с «Ростовом», «Спартак» примет «Краснодар», «Зенит» – «Уфу». 

Чемпионат России

21-й тур

Оренбург – Арсенал Тула
Дата проведения
7 марта, 14.00, «Газовик»
превью матча онлайн статистика

 

Динамо Москва – Тамбов
Дата проведения
7 марта, 16.30, «ВТБ-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Рубин – Крылья Советов
Дата проведения
8 марта, 14.00, «стадион Центральный Казань»
превью матча онлайн статистика

 

Сочи – Урал
Дата проведения
8 марта, 16.30, «Олимпийский стадион Фишт»
превью матча онлайн статистика

 

Локомотив – Ахмат
Дата проведения
8 марта, 19.00, «стадион Локомотив»
превью матча онлайн статистика

 

Ростов – ЦСКА
Дата проведения
9 марта, 14.00, «Ростов-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Спартак – Краснодар
Дата проведения
9 марта, 16.30, «Открытие Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Зенит – Уфа
Дата проведения
9 марта, 19.00, «Газпром Арена»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

 
 
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21-й тур Тинькофф РПЛ стартует матчем между «Оренбургом» и тульским «Арсеналом».
 
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