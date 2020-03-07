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Украинский защитник Мигунов перешел в «Рух»
07.03.2020 12:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Украинский защитник Александр
Экс-защитник донецкого «Шахтера» и днепропетровского «Днепра» подписал контракт сроком на один год, сообщает
В сентябре 2018 года
Подробную статистику 25-летнего футболиста смотрите
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Украинский защитник Александр Мигунов перешел в «Рух».
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