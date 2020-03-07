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Украинский защитник Мигунов перешел в «Рух»

07.03.2020 12:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Украинский защитник Александр Мигунов перешел в «Рух».

Экс-защитник донецкого «Шахтера» и днепропетровского «Днепра» подписал контракт сроком на один год, сообщает пресс-служба брестчан.

В сентябре 2018 года Мигунов перешел в «Днепр-1», за который в первой лиге Украины сыграл в пяти матчах. Зимой 2018 года футболист перебрался в «Колос» и провел в национальных чемпионатах 17 матчей, где забил 1 гол.

Подробную статистику 25-летнего футболиста смотрите здесь.

Украинский защитник Мигунов перешел в «Рух»

 
 
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Украинский защитник Александр Мигунов перешел в «Рух».
 
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