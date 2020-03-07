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Единая лига ВТБ. «Цмокi-Мiнск» встретятся с «Зеленой-Гурой»

07.03.2020 12:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В субботу, 7 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ белорусские «Цмокi-Мiнск» встретятся дома с польской «Зеленой-Гурой».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Цмоки-Минск – Зелена-Гура
Дата проведения
7 марта, 16.30, «Falcon Club»
Онлайн матча

Нижний Новгород – УНИКС
Дата проведения
7 марта, 16.00, «КРК Нагорный»
Онлайн матча

Положение команд: «Химки» – 17-1, ЦСКА – 14-4, «Локомотив-Кубань» – 13-5, УНИКС – 11-6, «Парма» – 8-10, «Енисей» – 7-10, «Нижний Новгород» – 7-10, «Зенит» – 7-10, «Астана» – 7-10, «Зелена-Гура» – 7-11, «Калев» – 7-11, «Автодор» – 5-12, «Цмокi-Мiнск» – 4-14. 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
Теги: Минск
 
 
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В субботу, 7 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ белорусские «Цмокi-Мiнск» встретятся дома с польской «Зеленой-Гурой».
 
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