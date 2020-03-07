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Единая лига ВТБ. «Цмокi-Мiнск» встретятся с «Зеленой-Гурой»
07.03.2020 12:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В субботу, 7 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ белорусские «Цмокi-Мiнск» встретятся дома с польской «Зеленой-Гурой».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: «Химки» – 17-1, ЦСКА – 14-4, «Локомотив-Кубань» – 13-5, УНИКС – 11-6, «Парма» – 8-10, «Енисей» – 7-10, «Нижний Новгород» – 7-10, «Зенит» – 7-10, «Астана» – 7-10, «Зелена-Гура» – 7-11, «Калев» – 7-11, «Автодор» – 5-12, «Цмокi-Мiнск» – 4-14.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В субботу, 7 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ белорусские «Цмокi-Мiнск» встретятся дома с польской «Зеленой-Гурой».
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