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Норвежки выиграли Малый хрустальный глобус в эстафетном зачете Кубка мира по биатлону, у белорусок – худшее место с сезона-96/97
07.03.2020 18:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Женская сборная Норвегии по биатлону победила в зачете эстафет Кубка мира.
Сборна Беларуси заняла 13-е место. Таким образом, это худшее место нашей команды с сезона 96/97 (тогда 15-е место).
Кубок мира по биатлону
Женщины
Зачет эстафет
После 6 гонок из 6
1. Норвегия – 360
2. Швейцария – 260
3. Германия – 260
4. Франция – 257
5. Швеция – 249
6. Украина – 242
7. Россия – 234
8. Чехия – 202
9. Италия – 196
10. Польша – 186
11. Австрия – 186
12. США – 178
13. Беларусь – 175
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Норвежки выиграли Малый хрустальный глобус в эстафетном зачете Кубка мира по биатлону, у белорусок – худшее место с сезона-96/97
Женская сборная Норвегии по биатлону победила в зачете эстафет Кубка мира.
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