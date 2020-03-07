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SEHA-лига. 1/4 финала. БГК победил «Мотор» в первом матче

07.03.2020 19:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня БГК имени Мешкова провел первый матч в рамках 1/4 финала SEHA-лиги.

SEHA-лига

1/4 финала

Первый матч

БГК имени Мешкова (Беларусь) – Мотор (Украина) 30:28 (16:15)

7 марта, 17.00. Брест, ДС «Виктория»

БГК: Пешич, Мацкевич; Канкараш (3), Панич (4), Шкуринский (6), Юринок (4), Обрадович (1), Аккамбре (2), Шумак, Баранов, Разгор, Обранович (4), Сельвесюк, Джукич (1), Вайлупов (5), Малус.

МОТОР: Вьюник, Комок; Вуйович (1), Бабичев (4), Малашинскас (4), Пуховский (3), Денисов (4), Орбович (1), Дорощук, Кравченко (2), Козакевич (3), Гурковский, Касай, Кус, Ганчев (6), Паровинчак.

Ответная встреча состоится 12 марта.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.

 
Теги: Брест
 
 
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Сегодня БГК имени Мешкова провел первый матч в рамках 1/4 финала SEHA-лиги.
 
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