SEHA-лига. 1/4 финала. БГК победил «Мотор» в первом матче

Источник материала:
Tribuna.com
Сегодня БГК имени Мешкова провел первый матч в рамках 1/4 финала SEHA-лиги.
SEHA-лига
1/4 финала
Первый матч
БГК имени Мешкова (Беларусь) – Мотор (Украина) 30:28 (16:15)
7 марта, 17.00. Брест, ДС «Виктория»
БГК: Пешич, Мацкевич; Канкараш (3), Панич (4), Шкуринский (6), Юринок (4), Обрадович (1), Аккамбре (2), Шумак, Баранов, Разгор, Обранович (4), Сельвесюк, Джукич (1), Вайлупов (5), Малус.
МОТОР: Вьюник, Комок; Вуйович (1), Бабичев (4), Малашинскас (4), Пуховский (3), Денисов (4), Орбович (1), Дорощук, Кравченко (2), Козакевич (3), Гурковский, Касай, Кус, Ганчев (6), Паровинчак.
Ответная встреча состоится 12 марта.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
Теги
: Брест
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Сегодня БГК имени Мешкова провел первый матч в рамках 1/4 финала SEHA-лиги.