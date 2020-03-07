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«Волна» сыграла вничью с «Арсеналом» в товарищеском матче
07.03.2020 — Новости Спорта | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
АРСЕНАЛ (Дзержинск) — ВОЛНА (Пинск) — 1:1 (1:0).
ДЗЕРЖИНСК. 7 марта. 14.20. СОК «Веста».
ВОЛНА: Клюкин (Лецко, 31; Куратник, 61) — Водянович, Воловик, Татаревич (к), Демков — Градобоев — Шокуров (Ковалевич, 46), Мулькевич (Михальчук, 58), Кибук — Тихомиров (Баскаков, 46), Хлебосолов (Чепкий, 73).
ГОЛЫ: 1:0 — Матяш (6), 1:1 — Градобоев (82, пас — Михальчук)
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