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«Волна» сыграла вничью с «Арсеналом» в товарищеском матче

07.03.2020 — Новости Спорта | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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«Волна» сыграла вничью с «Арсеналом» в товарищеском матче
В субботу на СОК «Веста» дзержинский «Арсенал» в рамках подготовки к новому сезону сыграл с пинской «Волной». Матч завершился ничьей.

АРСЕНАЛ (Дзержинск) — ВОЛНА (Пинск) — 1:1 (1:0).

ДЗЕРЖИНСК. 7 марта. 14.20. СОК «Веста».

ВОЛНА: Клюкин (Лецко, 31; Куратник, 61) — Водянович, Воловик, Татаревич (к), Демков — Градобоев — Шокуров (Ковалевич, 46), Мулькевич (Михальчук, 58), Кибук — Тихомиров (Баскаков, 46), Хлебосолов (Чепкий, 73).

ГОЛЫ: 1:0 — Матяш (6), 1:1 — Градобоев (82, пас — Михальчук)

По информации пресс-службы ФК «Волна-Пинск».

 

 
 
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> В субботу на СОК «Веста» дзержинский «Арсенал» в рамках подготовки к новому сезону сыграл с пинской «Волной». Матч завершился ничьей. АРСЕНАЛ...
 
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