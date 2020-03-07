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НХЛ. «Питтсбург» играет с «Вашингтоном», «Рейнджерс» против «Нью-Джерси», «Бостон» – «Тампа»
07.03.2020 21:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В регулярном чемпионате НХЛ «Питтсбург» играет с «Вашингтоном», «Рейнджерс» сыграют с «Нью-Джерси», «Бостон» примет «Тампу».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В регулярном чемпионате НХЛ «Питтсбург» играет с «Вашингтоном», «Рейнджерс» сыграют с «Нью-Джерси», «Бостон» примет «Тампу».
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