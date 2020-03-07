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НХЛ. «Питтсбург» играет с «Вашингтоном», «Рейнджерс» против «Нью-Джерси», «Бостон» – «Тампа»

07.03.2020 21:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В регулярном чемпионате НХЛ «Питтсбург» играет с «Вашингтоном», «Рейнджерс» сыграют с «Нью-Джерси», «Бостон» примет «Тампу».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Питтсбург – Вашингтон 0:2 (1 период)
Дата проведения
7 марта, 21.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 1 Дауд (Паник, Хэтэуэй)
0:2 – 16 Бэкстрем (Оши, Врана)

 

Айлендерс – Каролина 0:1 (1 период)
Дата проведения
7 марта, 21.00, «Nassau Veterans Memorial Coliseum»
Онлайн матча Видео
0:1 – 13 Флери ()

 

Даллас – Нэшвилл
Дата проведения
7 марта, 22.00, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео

 

Лос-Анджелес – Миннесота
Дата проведения
8 марта, 00.00, «Staples Center»
Онлайн матча Видео

 

Сан-Хосе – Оттава
Дата проведения
8 марта, 03.00, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео

 

Филадельфия – Баффало
Дата проведения
8 марта, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Видео

 

Рейнджерс – Нью-Джерси
Дата проведения
8 марта, 03.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео

 

Флорида – Монреаль
Дата проведения
8 марта, 03.00, «BankAtlantic Center»
Онлайн матча Видео

 

Бостон – Тампа-Бэй
Дата проведения
8 марта, 03.00, «TD Garden»
Онлайн матча Видео

 

Эдмонтон – Коламбус
Дата проведения
8 марта, 06.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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В регулярном чемпионате НХЛ «Питтсбург» играет с «Вашингтоном», «Рейнджерс» сыграют с «Нью-Джерси», «Бостон» примет «Тампу».
 
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