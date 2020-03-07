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НБА. «Голден Стэйт» – «Филадельфия», «Портленд» сыграет с «Сакраменто» и другие матчи

07.03.2020 23:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.

«Голден Стэйт» с вернувшимся Карри примет «Филадельфию». В Портленде сойдутся ведущие борьбу за плей-офф «Блэйзерс» и «Сакраменто».

НБА

Регулярный чемпионат

Шарлотт – Хьюстон 108:99 (30:17, 27:26, 25:33, 26:23)
Дата проведения
8 марта, 01.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча Статистика
Шарлотт
Розир (24 + 6 передач), Грэм (23 + 6 передач), Вашингтон (22), Зеллер (13), Бриджес (10)  старт; Калеб Мартин (6), Макдэниэлс (4), Коди Мартин (3 + 9 передач), Эрнангомес (3 + 11 подборов).
Хьюстон
Харден (30 + 10 подборов + 14 передач + 10 потерь), Ковингтон (25), Хауз (3), Такер (3 + 8 подборов), Маклемор (2)  старт; Грин (20 + 8 подборов), Кэрролл (9), Риверс (7).

Детройт – Юта 105:111 (17:28, 22:27, 34:24, 32:32)
Дата проведения
8 марта, 03.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Статистика
Детройт
Вуд (30 + 11 подборов), Найт (13), Хенсон (9), Снелл (8), Михайлюк (3 + 6 передач)  старт; Макрэй (14), Гэллоуэй (14), Думбуя (9), Браун (5 + 7 передач), Макер (0).
Юта
Богданович (32), Митчелл (25), Конли (12), Гобер (10 + 12 подборов), О'Нил (0)  старт; Кларксон (14), Брэдли (8 + 8 подборов), Ньянг (6), Инглс (4).

Кливленд – Денвер 104:102 (23:33, 35:28, 27:22, 19:19)
Дата проведения
8 марта, 03.30, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча Статистика
Кливленд
Лав (27), Секстон (25 + 6 потерь), Осман (20), Томпсон (9 + 13 подборов), Деллаведова (7 + 14 передач)  старт; Маккинни (8), Нэнс (8), Жижич (0).
Денвер
Бартон (22 + 8 подборов), Харрис (18 + 5 перехватов), Мюррэй (17 + 7 передач), Миллсэп (8), Йокич (8 + 8 подборов + 8 передач)  старт; Моррис (7), Грант (7), Портер (7), Пламли (5), Крэйг (3).

Мемфис – Атланта 110:95 (4 четверть)
Дата проведения
8 марта, 04.00, «FedExForum»
Онлайн матча Превью
Мемфис
Валанчюнас (23 + 12 подборов), Морэнт (14 + 6 передач + 5 потерь), Джош Джексон (14), Андерсон (12), Мелтон (11), Брукс (9), Джонс (4), Дженг (4), Кончар (2 + 7 подборов), Толливер (0).
Атланта
Коллинз (20), Янг (12), Хертер (11), Тиг (10), Реддиш (9), Хантер (5), Дедмон (4), Грэм (3), Гудвин (2), Картер (2), Фернанду (0), Джонс (0).

Голден Стэйт – Филадельфия 75:79 (3 четверть)
Дата проведения
8 марта, 04.30, «Chase Center»
Онлайн матча Превью
Голден Стэйт
Паскалл (11), Ли (9), Крисс (8 + 7 подборов), Пул (7), Малдер (7), Уиггинс (7), Бендер (5), Рэндл (1), Тоскано-Андерсон (0).
Филадельфия
Хорфорд (13), Нето (8), Беркс (8), Харрис (8), Робинсон (7), Скотт (6), Милтон (5), Тайбулл (2), Коркмаз (0).

Портленд – Сакраменто
Дата проведения
8 марта, 06.00, «Moda Center»
Онлайн матча Превью
Портленд
Лиллард (0), Макколлум (0), Энтони (0), Ариза (0), Уайтсайд (0).
Сакраменто
Фокс (0), Богданович (0), Барнс (0), Бьелица (0), Джайлз (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.
 
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