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НБА. «Голден Стэйт» – «Филадельфия», «Портленд» сыграет с «Сакраменто» и другие матчи
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Источник материала:
Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.
«Голден Стэйт» с вернувшимся Карри примет «Филадельфию». В Портленде сойдутся ведущие борьбу за плей-офф «Блэйзерс» и «Сакраменто».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
8 марта, 01.00, «Spectrum Center»
- Шарлотт
-
Розир (24 + 6 передач),
Грэм (23 + 6 передач),
Вашингтон (22),
Зеллер (13),
Бриджес (10) старт;
Калеб Мартин (6),
Макдэниэлс (4),
Коди Мартин (3 + 9 передач),
Эрнангомес (3 + 11 подборов).
- Хьюстон
-
Харден (30 + 10 подборов + 14 передач + 10 потерь),
Ковингтон (25),
Хауз (3),
Такер (3 + 8 подборов),
Маклемор (2) старт;
Грин (20 + 8 подборов),
Кэрролл (9),
Риверс (7).
- Дата проведения
-
8 марта, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Детройт
-
Вуд (30 + 11 подборов),
Найт (13),
Хенсон (9),
Снелл (8),
Михайлюк (3 + 6 передач) старт;
Макрэй (14),
Гэллоуэй (14),
Думбуя (9),
Браун (5 + 7 передач),
Макер (0).
- Юта
-
Богданович (32),
Митчелл (25),
Конли (12),
Гобер (10 + 12 подборов),
О'Нил (0) старт;
Кларксон (14),
Брэдли (8 + 8 подборов),
Ньянг (6),
Инглс (4).
- Дата проведения
-
8 марта, 03.30, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Кливленд
-
Лав (27),
Секстон (25 + 6 потерь),
Осман (20),
Томпсон (9 + 13 подборов),
Деллаведова (7 + 14 передач) старт;
Маккинни (8),
Нэнс (8),
Жижич (0).
- Денвер
-
Бартон (22 + 8 подборов),
Харрис (18 + 5 перехватов),
Мюррэй (17 + 7 передач),
Миллсэп (8),
Йокич (8 + 8 подборов + 8 передач) старт;
Моррис (7),
Грант (7),
Портер (7),
Пламли (5),
Крэйг (3).
- Дата проведения
-
8 марта, 04.00, «FedExForum»
- Мемфис
-
Валанчюнас (23 + 12 подборов),
Морэнт (14 + 6 передач + 5 потерь),
Джош Джексон (14),
Андерсон (12),
Мелтон (11),
Брукс (9),
Джонс (4),
Дженг (4),
Кончар (2 + 7 подборов),
Толливер (0).
- Атланта
-
Коллинз (20),
Янг (12),
Хертер (11),
Тиг (10),
Реддиш (9),
Хантер (5),
Дедмон (4),
Грэм (3),
Гудвин (2),
Картер (2),
Фернанду (0),
Джонс (0).
- Дата проведения
-
8 марта, 04.30, «Chase Center»
- Голден Стэйт
-
Паскалл (11),
Ли (9),
Крисс (8 + 7 подборов),
Пул (7),
Малдер (7),
Уиггинс (7),
Бендер (5),
Рэндл (1),
Тоскано-Андерсон (0).
- Филадельфия
-
Хорфорд (13),
Нето (8),
Беркс (8),
Харрис (8),
Робинсон (7),
Скотт (6),
Милтон (5),
Тайбулл (2),
Коркмаз (0).
- Дата проведения
-
8 марта, 06.00, «Moda Center»
- Портленд
-
Лиллард (0),
Макколлум (0),
Энтони (0),
Ариза (0),
Уайтсайд (0).
- Сакраменто
-
Фокс (0),
Богданович (0),
Барнс (0),
Бьелица (0),
Джайлз (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.
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