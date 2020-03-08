Николай Ходасевич: «Нойок – тоже свой, как и все украинцы, которые приезжают в Беларусь»

Источник материала: Tribuna.com

Журналист Николай Ходасевич поделился мнением о возможной натурализации Александра Нойока .

«Конечно, у нас, на самом деле, не так много игроков, которые принимают белорусское гражданство и начинают играть за нашу сборную. Самый характерный такой пример – бразилец Брессан . Но разница в том, что Ренан был натурализован в молодом возрасте, в Беларусь приехал вообще юным, за три года выучил прекрасно местный язык, стал своим, сыграл на Олимпиаде.

Нойок – тоже свой, как и все украинцы, которые приезжают в Беларусь. Однако при этом у нас не так много примеров, когда бы натурализовали уже сформировавшихся футболистов. Ренану было чуток за 20, когда он заиграл за сборную. Саше уже 27. Возможно, если бы наша сборная вышла на чемпионат Европы, где надо было бы выступить достойно, этот процесс смог бы ускориться.

Нойок, как человек, который играет в нашем чемпионате значимую роль, мог бы сразу войти в обойму сборной», – сказал Ходасевич.

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