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Месси забил 438-й гол в Ла Лиге. Он лучший бомбардир топ-5 лиг в истории. У Роналду на гол меньше
08.03.2020 12:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил победный гол во вчерашнем матче
Этот гол стал для него 438-м в 474 матчах чемпионата. Он обошел в списке лучших бомбардиров в истории топ-5 лиг нападающего «Ювентуса»
Кроме того, мяч в ворота «Сосьедада»
В этом сезоне Месси провел за «Барселону» 22 матча, забил 19 мячей и отдал 12 голевых передач. Его полная статистика –
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил победный гол во вчерашнем матче Ла Лиги против «Реал Сосьедада» (1:0).
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