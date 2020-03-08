Месси забил 438-й гол в Ла Лиге. Он лучший бомбардир топ-5 лиг в истории. У Роналду на гол меньше

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил победный гол во вчерашнем матче против «Реал Сосьедада» (1:0).

Этот гол стал для него 438-м в 474 матчах чемпионата. Он обошел в списке лучших бомбардиров в истории топ-5 лиг нападающего «Ювентуса» , который забил 437 голов в 540 матчах.

Кроме того, мяч в ворота «Сосьедада» стал для Месси 55-м забитым в Ла Лиге с пенальти. У Роналду 61 реализованный 11-метровый в испанском чемпионате.

В этом сезоне Месси провел за «Барселону» 22 матча, забил 19 мячей и отдал 12 голевых передач. Его полная статистика – здесь .