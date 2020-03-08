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Тухель хотел провести сбор в Испании перед матчем с «Боруссией». Игроки «ПСЖ» отказались ехать
08.03.2020 13:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
Как сообщает RTL со ссылкой на L’Équipe, Тухель хотел воспользоваться паузой, возникшей из-за отмены матча Лиги 1 против «Страсбура», и провести небольшие сборы на юге Испании. Тренер хотел, чтобы игроки дополнительно поработали в благоприятном климате.
Однако футболисты предпочли остаться во Франции, потому что не хотели уезжать от своих семей и проводить время в отеле.
Свой следующий матч «ПСЖ» проведет 11 марта. Команда Тухеля сыграет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской
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Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель предложил игрокам организовать тренировочный лагерь в Испании, но получил отказ.
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