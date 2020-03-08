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Пеп Гвардиола: «Мы играли в свой футбол, а «МЮ» просто ждал наших ошибок»

08.03.2020 22:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о поражении от «Манчестер Юнайтед» (0:2).

«Мы играли хорошо, нам немного не хватало в заключительной трети, но второй тайм в этом плане был лучше. Мы достойно играли.

Мы действовали точно так же, старались прессинговать и хорошо защищаться, и у нас все получалось. Мы хорошо играли с точки зрения атаки. Соперник выжидал и делал длинные передачи в контратаки на Джеймса и Марсьяля.

Мы играли в свой футбол, но, к сожалению, пропустили гол. Соперник просто ждал наших ошибок», – сказал Гвардиола в эфире BBC.

«Мы пропустили гол и должны были его избежать, но и во втором тайме сыграли неплохо. Так что поздравляю «Манчестер Юнайтед». Уровень соперника всегда нужно учитывать. Мы хорошо играли. Да, мы могли бы сыграть лучше, если бы выиграли со счетом 5:0.

Ошибка Эдерсона? Он спас нас в одной или двух ситуациях. Он исключительный вратарь. Я не собираюсь судить своих игроков, ошибки – это часть игры. Он восстановится после этого матча и будет исключительным вратарем», – добавил тренер в эфире Sky Sports.

 
 
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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о поражении от «Манчестер Юнайтед» (0:2).
 
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