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Базанов о коронавирусе: «Вы знаете, что он идет точечно, нам бояться нечего, пока у нас все нормально»
08.03.2020 21:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Председатель АБФФ Владимир Базанов отметил, что пока нет опасений, что из-за коронавируса придется отменять матчи чемпионата.
«Опасений нет. Вы знаете, что он идет точечно. В Италии есть проблемы, в Швейцарии хотят приостановить чемпионат, там тоже есть вспышка. Нам бояться нечего, пока у нас все нормально», – сказал Базанов в программе «Итоги недели» на канале «Беларусь 5».
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Базанов о коронавирусе: «Вы знаете, что он идет точечно, нам бояться нечего, пока у нас все нормально»
Председатель АБФФ Владимир Базанов отметил, что пока нет опасений, что из-за коронавируса придется отменять матчи чемпионата.
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