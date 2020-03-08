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Базанов о коронавирусе: «Вы знаете, что он идет точечно, нам бояться нечего, пока у нас все нормально»

08.03.2020 21:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Председатель АБФФ Владимир Базанов отметил, что пока нет опасений, что из-за коронавируса придется отменять матчи чемпионата.

«Опасений нет. Вы знаете, что он идет точечно. В Италии есть проблемы, в Швейцарии хотят приостановить чемпионат, там тоже есть вспышка. Нам бояться нечего, пока у нас все нормально», – сказал Базанов в программе «Итоги недели» на канале «Беларусь 5».

 
 
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Председатель АБФФ Владимир Базанов отметил, что пока нет опасений, что из-за коронавируса придется отменять матчи чемпионата.
 
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