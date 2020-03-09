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КХЛ. Кубок Гагарина. 1-й раунд. «Барыс» примет «Магнитку», «Авангард» против «Салавата», «Йокерит» – «Локомотив»
09.03.2020 10:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «Барыс» примет магнитогорский
Кубок Гагарина
Первый раунд
Пятые матчи
Счет в серии: 3-1
Счет в серии: 2-2
Счет в серии: 3-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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КХЛ. Кубок Гагарина. 1-й раунд. «Барыс» примет «Магнитку», «Авангард» против «Салавата», «Йокерит» – «Локомотив»
В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «Барыс» примет магнитогорский «Металлург», «Авангард» сыграет с «Салаватом Юлаевым», «Йокерит» – с «Локомотивом».
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