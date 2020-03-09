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КХЛ. Кубок Гагарина. 1-й раунд. «Барыс» примет «Магнитку», «Авангард» против «Салавата», «Йокерит» – «Локомотив»

09.03.2020 10:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «Барыс» примет магнитогорский «Металлург», «Авангард» сыграет с «Салаватом Юлаевым», «Йокерит» – с «Локомотивом».

КХЛ

Кубок Гагарина

Первый раунд

Пятые матчи

Барыс – Металлург Мг
Дата проведения
9 марта, 14.00, «Kazakhstan Sport Centre»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 3-1

Авангард – Салават Юлаев
Дата проведения
9 марта, 17.00, «Балашиха-Арена»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 2-2

Йокерит – Локомотив
Дата проведения
9 марта, 19.30
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 3-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Календарь Кубка Гагарина

Статистика Кубка Гагарина

 
 
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В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «Барыс» примет магнитогорский «Металлург», «Авангард» сыграет с «Салаватом Юлаевым», «Йокерит» – с «Локомотивом».
 
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