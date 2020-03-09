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Олег Дулуб: «Может ли минское «Динамо» попасть в тройку? По игроцкому потенциалу в том году команда была сильнее»
09.03.2020 10:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский тренер
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– Шанс всегда есть. Но мы должны четко понимать, из чего складывается работа любого клуба – это работа менеджмента, работа тренерского состава, игроки, которые есть. Если брать взаимосвязь, то самая большая взаимосвязь – это влияние игроков, которые есть в составе клуба.
Именно по игроцкому потенциалу «Динамо» в том году, на мой взгляд, было сильнее. «Бело-голубые» были второй командой по трансфермаркету после БАТЭ. В этом году пропасть между первой тройкой, которой вы назвали, – это БАТЭ,
Но при этом остается еще тренерская составляющая, которая будет отвечать за физподготовку, тактическую подготовку, психологическую подготовку. Все возможно. Только сезон рассудит, – сказал Дулуб в эфире
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Олег Дулуб: «Может ли минское «Динамо» попасть в тройку? По игроцкому потенциалу в том году команда была сильнее»
Белорусский тренер Олег Дулуб поделился мнением о перспективах минского «Динамо» в новом сезоне.
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