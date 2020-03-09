ЦСКА Гончаренко возобновил сезон в России тремя матчами без побед

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в 21-м туре чемпионата России ЦСКА уступил «Ростову» (2:3).

Таким образом, команда Виктора Гончаренко возобновила сезон в Росии тремя матчами без побед. Ранее армейца не смогли переиграть «Урал» (1:1) и уступили (2:3) в Кубке России.

Отметим, что белорусский форвард Илья Шкурин в матче с участие не принимал. Футболист остался в запасе.

В турнирной таблице РПЛ ЦСКА находится на 5-й строчке, набрав 35 очков.

На Tribuna.com прошла текстовая трансляция матча .