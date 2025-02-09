ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Как заработать на моде и почему авторынок активно растет: новости бизнеса за 3-9 февраля 2025 года

09.02.2025 08:01 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness


Ошибки менеджмента, неработающий маркетинг и ложь в переговорах. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Автомобильный рынок — один из самых динамичных. Это связано и с государственной поддержкой, как в случае с электромобилями, и с предложением продавцов, которые, кажется, готовы удовлетворить любой запрос покупателя, несмотря на возникшие трудности (уход западных брендов). «Про бизнес» обратился за комментарием к автодилерам Беларуси, чтобы узнать, как прошел 2024 год, как изменение ставок утилизационного сбора, вступающих в силу с 10 февраля, повлияют на рынок, а также что можно ожидать от рынка в 2025-м.

Полезное для бизнеса

На днях консалтинговой компании ASER исполнилось 10 лет. За время ее работы на белорусском рынке многое изменилось, поэтому поговорили с директором компании Олегом Ильиным о том, какие особенности белорусских предпринимателей удалось заметить за десятилетие, какие ошибки бизнес совершает годами, а также почему так происходит.

Выяснили у опытных маркетологов, какие инструменты маркетинга сейчас точно работают, а что уже лучше и не пробовать.

Поговорили с профессиональным профайлером о том, чем в бизнесе могут помочь навыки детекции лжи.

Истории бизнеса

Марина Давыдова, дизайнер и основательница бренда Davidova, выбрала не самый простой путь. Вот уже 30 лет она постоянно находит баланс между творчеством и коммерческим развитием. Создает эскизы, вручную расписывает вещи, представляет коллекции в Беларуси и за рубежом, открывает пространства для офлайн-продаж и работает с аудиторией в интернете. Наша героиня — член Союза дизайнеров, Белорусской палаты моды, узнаваемая не только видением и стилем, но и оптимизмом, смелостью, уверенностью. Мы поговорили с Мариной Давыдовой о ее бизнес-пути: узнали, как развивалась фэшн-индустрия до эпохи Instagram, какие возможности открывали дизайнеру поездки за рубеж и почему она по-прежнему сама выбирает ткани для своих коллекций.

Психология способствует росту эффективности бизнеса, потому что позволяет подобрать ключ к другим людям. Главное, нужно правильно пользоваться этим инструментом. «Благодаря внедрению психометрии продажи в компаниях вырастали на 30−40%», — говорит Олег Забелин, фаундер стартапа Insighter. Он поделился с «Про бизнес» опытом создания сервиса, который помогает компаниям прогнозировать поведение сотрудников и клиентов, а также объяснил, почему понимание глубинных потребностей является ключом к успеху в современном бизнесе.

Искусственный интеллект стремительно входит в нашу жизнь, и сегодня он уже не просто часть футуристических сценариев, а рабочий инструмент для бизнеса. Белорусский предприниматель Дмитрий Утлик нашел способ использовать ИИ для решения одной из самых острых бизнес-проблем — автоматизации процессов. Его стартап создает киберсотрудников на основе искусственного интеллекта, которые оптимизируют работу и меняют привычные подходы к управлению. Фаундер стартапа Utlik рассказал «Про бизнес», почему пришел к такой идее и как планирует развивать проект.

Смотрите также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ошибки менеджмента, неработающий маркетинг и ложь в переговорах. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
 
Новости дня
Новости разные
 
«За 7 месяцев система сэкономила $ 14 тысяч». Как белорусский стартап помогает компаниям быть более эффективными
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика