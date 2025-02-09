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Как заработать на моде и почему авторынок активно растет: новости бизнеса за 3-9 февраля 2025 года
09.02.2025 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Ошибки менеджмента, неработающий маркетинг и ложь в переговорах. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
Автомобильный рынок — один из самых динамичных. Это связано и с государственной поддержкой, как в случае с электромобилями, и с предложением продавцов, которые, кажется, готовы удовлетворить любой запрос покупателя, несмотря на возникшие трудности (уход западных брендов). «Про бизнес»
Полезное для бизнеса
На днях консалтинговой компании ASER исполнилось 10 лет. За время ее работы на белорусском рынке многое изменилось, поэтому
Истории бизнеса
Марина Давыдова, дизайнер и основательница бренда Davidova, выбрала не самый простой путь. Вот уже 30 лет она постоянно находит баланс между творчеством и коммерческим развитием. Создает эскизы, вручную расписывает вещи, представляет коллекции в Беларуси и за рубежом, открывает пространства для офлайн-продаж и работает с аудиторией в интернете. Наша героиня — член Союза дизайнеров, Белорусской палаты моды, узнаваемая не только видением и стилем, но и оптимизмом, смелостью, уверенностью. Мы поговорили с Мариной Давыдовой
Психология способствует росту эффективности бизнеса, потому что позволяет подобрать ключ к другим людям. Главное, нужно правильно пользоваться этим инструментом. «Благодаря внедрению психометрии продажи в компаниях вырастали на 30−40%», — говорит Олег Забелин, фаундер стартапа Insighter. Он поделился с «Про бизнес» опытом создания сервиса, который помогает компаниям прогнозировать поведение сотрудников и клиентов, а также
Искусственный интеллект стремительно входит в нашу жизнь, и сегодня он уже не просто часть футуристических сценариев, а рабочий инструмент для бизнеса. Белорусский предприниматель Дмитрий Утлик нашел способ использовать ИИ для решения одной из самых острых бизнес-проблем — автоматизации процессов. Его стартап создает киберсотрудников на основе искусственного интеллекта, которые оптимизируют работу и меняют привычные подходы к управлению. Фаундер стартапа Utlik
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Ошибки менеджмента, неработающий маркетинг и ложь в переговорах. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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