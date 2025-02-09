Как заработать на моде и почему авторынок активно растет: новости бизнеса за 3-9 февраля 2025 года

Источник материала: ProBusiness





Ошибки менеджмента, неработающий маркетинг и ложь в переговорах. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Автомобильный рынок — один из самых динамичных. Это связано и с государственной поддержкой, как в случае с электромобилями, и с предложением продавцов, которые, кажется, готовы удовлетворить любой запрос покупателя, несмотря на возникшие трудности (уход западных брендов). «Про бизнес» обратился за комментарием к автодилерам Беларуси, чтобы узнать, как прошел 2024 год, как изменение ставок утилизационного сбора, вступающих в силу с 10 февраля, повлияют на рынок, а также что можно ожидать от рынка в 2025-м.

Полезное для бизнеса

На днях консалтинговой компании ASER исполнилось 10 лет. За время ее работы на белорусском рынке многое изменилось, поэтому поговорили с директором компании Олегом Ильиным о том, какие особенности белорусских предпринимателей удалось заметить за десятилетие, какие ошибки бизнес совершает годами, а также почему так происходит.

Выяснили у опытных маркетологов , какие инструменты маркетинга сейчас точно работают, а что уже лучше и не пробовать.

Поговорили с профессиональным профайлером о том, чем в бизнесе могут помочь навыки детекции лжи.

Истории бизнеса

Марина Давыдова, дизайнер и основательница бренда Davidova, выбрала не самый простой путь. Вот уже 30 лет она постоянно находит баланс между творчеством и коммерческим развитием. Создает эскизы, вручную расписывает вещи, представляет коллекции в Беларуси и за рубежом, открывает пространства для офлайн-продаж и работает с аудиторией в интернете. Наша героиня — член Союза дизайнеров, Белорусской палаты моды, узнаваемая не только видением и стилем, но и оптимизмом, смелостью, уверенностью. Мы поговорили с Мариной Давыдовой о ее бизнес-пути : узнали, как развивалась фэшн-индустрия до эпохи Instagram, какие возможности открывали дизайнеру поездки за рубеж и почему она по-прежнему сама выбирает ткани для своих коллекций.

Психология способствует росту эффективности бизнеса, потому что позволяет подобрать ключ к другим людям. Главное, нужно правильно пользоваться этим инструментом. «Благодаря внедрению психометрии продажи в компаниях вырастали на 30−40%», — говорит Олег Забелин, фаундер стартапа Insighter. Он поделился с «Про бизнес» опытом создания сервиса, который помогает компаниям прогнозировать поведение сотрудников и клиентов, а также объяснил , почему понимание глубинных потребностей является ключом к успеху в современном бизнесе.