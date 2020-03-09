Гуренко – журналисту: «На каких принципах будет строиться игра? Долго рассказывать, ты все равно ничего не поймешь» 

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко после поражения от (1:2) в первом матче 1/4 финала Кубка Беларуси вступил в диалог с журналистом.

– Вы говорили, что хотите видеть тот футбол, в который сейчас играет . Клопп говорил, что его учителем был Сакки. Можно ли сказать, что вы смотрите на итальянцев?

– Знаете, что я тоже у Сакки… Вы не в курсе?

– В курсе.

– О чем в курсе?

– Что вы работали с Капелло.

– А с кем еще?

– Капелло.

– И с Сакки тоже. В «Парме» он тренером был. Сегодня узнал?

– Знал.

– Невозможно никакого тренера копировать. Я прививаю современный футбол.

– Можете очертить принципы, на которых будет строиться игра ?

– Это мои принципы. Вы их знаете? Это очень долго рассказать. Вы хотите, чтобы я за минуту все рассказал? Ты все равно ничего не поймешь. В прошлом году ты говорил, что мы играем в три защитника, а на деле – в четыре. Было такое? – сказал Гуренко.