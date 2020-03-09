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Гуренко – журналисту: «На каких принципах будет строиться игра? Долго рассказывать, ты все равно ничего не поймешь»
09.03.2020 23:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко после поражения от
– Вы говорили, что хотите видеть тот футбол, в который сейчас играет
– Знаете, что я тоже у Сакки… Вы не в курсе?
– В курсе.
– О чем в курсе?
– Что вы работали с Капелло.
– А с кем еще?
– Капелло.
– И с Сакки тоже. В «Парме» он тренером был. Сегодня узнал?
– Знал.
– Невозможно никакого тренера копировать. Я прививаю современный футбол.
– Можете очертить принципы, на которых будет строиться игра
– Это мои принципы. Вы их знаете? Это очень долго рассказать. Вы хотите, чтобы я за минуту все рассказал? Ты все равно ничего не поймешь. В прошлом году ты говорил, что мы играем в три защитника, а на деле – в четыре. Было такое? – сказал Гуренко.
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Гуренко – журналисту: «На каких принципах будет строиться игра? Долго рассказывать, ты все равно ничего не поймешь»
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко после поражения от БАТЭ (1:2) в первом матче 1/4 финала Кубка Беларуси вступил в диалог с журналистом.
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