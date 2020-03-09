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Сергей Гуренко: «Если вам не понравилась игра с БАТЭ, смотрите европейские чемпионаты. Если можете лучше, выйдите и покажите»

09.03.2020 23:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал поражение от БАТЭ (1:2) в первом матче четвертьфинала Кубка Беларуси.

– Как говорится, первый тайм мы проиграли. Доволен ребятами, их самоотдачей. Да, мастерства немножко не хватает, но оно не приходит за один день. Через четыре дня у нас будет второй тайм. Поэтому надо подготовиться. Думаю, и борисовчане будут играть по результату. Знаю, что в футболе все возможно, поэтому все зависит только от нас. БАТЭ забил два, почему бы нам не забыть столько же или больше?

– Почему вне заявки остался Горопевшек?

– У него три матча дисквалификации в Украине. Видно, они передались и на наш чемпионат. В федерации мне сказали, что из-за этого он не имеет права играть. Не будь этого, он бы однозначно был в составе.

– Как восстанавливаются Бручич и Бахар?

– Ваня уже рвался в бой. Придержали его: не дай бог он снова надорвется. Решили выждать паузу в четыре дня. Он парень боевой. Вижу, как горит желанием выйти на поле. Не за горами игра сборной, а он один из кандидатов. Поэтому я решил попридержать его на этот матч.

– Сегодня «Динамо» сыграло очень организованно. На что обращали внимание перед матчем? Что просили от футболистов?

– Сыграть организованно.

– Шикавка хорошо открывался между Настичем и Филипенко. Акцентировали внимание на этом?

– Конечно. Думаю, БАТЭ готовился к нам, как и мы к ним. У каждой команды есть свои сильные и слабые стороны. Считаю, сегодня мастерство игроков и удача были на стороне БАТЭ. У нас были хорошие моменты, но не хватило удачи. Ребята не заслуживали поражения.

– 14 марта будете надеяться на удачу, которая прилетит в вашу сторону, или сделаете перестановки в составе?

– Чтобы вы лучше понимали, я никогда не надеюсь на удачу. Если вы сегодня были на футболе и смотрели матч, то мне не стыдно за моих ребят, которые показали хорошую игру. Самое главное, у нас есть потенциал к росту. По различным причинам не играли еще пять человек, которые могут нас усилить. Я смотрю вперед, а не под ноги. Готовлю команду к чемпионату, а не к одному поединку.

В 2000-м мы вылетели из Кубка, проиграли 1:4, приехали болельщики, сыграли ужасно. Но тогда «Рома» стала чемпионом. Надо смотреть в будущее. Если вам не понравилась игра, смотрите европейские чемпионаты. Сегодня мне очень понравился накал борьбы. Обе команды играли достаточно хорошо. Для старта сезона сегодня был неплохой матч. Если можете лучше, выйдите и покажите.

Все, что мы наигрывали, сработало. Если вы не видели, сколько мячей мы отобрали в центральной зоне, как выбегали, сколько эпизодов было. Я понимаю, вы специалист, поэтому… Давайте следующий вопрос

– Довольны ли центральными защитниками в компоненте начала атаки?

– Cаша Чиж много ошибался, да и у Швецова, как вы знаете, это не лучшее качество. Понятно, что над этим компонентом надо работать. А так мы не допускали много ошибок. Два микроэпизода. Конечно, класс игроков сказался. Они забили два мяча, практически не имея стопроцентных моментов. Я считаю, по имевшимся возможностям мы были ближе к победе. Но это футбол.

– Почему на замену не вышел Билоног?

– Потому что посчитал, что Ким посильнее выглядит. Мне понравилось, как он вошел в игру. Защитники БАТЭ высокорослые, а Ким юркий, с хорошим дриблингом и скоростью, поэтому решил его выпустить. Считаю, он удачно вошел, – сказал Гуренко.

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Теги: Минск
 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал поражение от БАТЭ (1:2) в первом матче четвертьфинала Кубка Беларуси.
 
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