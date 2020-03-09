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Кирилл Альшевский: «Противостояние с Гуренко? Никакой принципиальности. Может быть, звучит и не совсем правдиво, но это правда»

09.03.2020 23:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский подвел итог матча с минским «Динамо» (2:1) в рамках 1/4 финала Кубка Беларуси.

– В первую очередь хотел бы поблагодарить работников стадиона и непосредственно руководство клуба «Динамо» за то, что подготовили поле для данной поры года и решили играть на натуральном газоне. Спасибо!

– «Динамо» очень высоко прессинговало. Готовились к этому? Как собирались противодействовать?

– Предполагали, что в нашем внутреннем дерби «Динамо» будет пытаться активно действовать с позиций обороны. В принципе, что ожидали, то и получили.

– Как оцените игру Егора Филипенко?

– Отлично. Не ошибается тот, кто упрощает игру. Вы, наверное, имеете в виду момент с пропущенным голом. В начале Егор ошибся, но ничего страшного. Есть объективные причины – мы об этом знаем. Он хорошо сыграл. Не в плане того, что потерял мяч, а в том, что доработал момент до конца.

– Как вам движение команды?

– Для данной поры года с учетом вязкого газона нормально.

– На сколько процентов угадали состав «Динамо»?

– Процентов на 90.

– Что сказали команде в перерыве?

– Это не секрет. Понятно, что с середины первого тайма мы начали много ошибаться в простых ситуациях. Моей основной задачей было сказать, что ничего страшного не происходит – если мы наступим на свою планку, у нас вообще не будет проблем. Начало второго тайма, до забитого гола, показывало, что все запланированное у нас плюс-минус получалось. Кроме того, внесли некоторые тактические корректировки, которые позволили нам иметь лучший баланс.

– В прошлом сезоне мы привыкли, что Яблонский играл волнореза. Почему сегодня он не вышел? Другие футболисты лучше?

– У нас впереди долгий сезон, плюс ответный матч в Кубке. Иногда нам нужны несколько иные модельные характеристики футболистов, чтобы выполнить имеющийся план на игру. Думаю, скоро вы увидите Женю в стартовом составе.

– Ощущается ли принципиальность тренерского противостояния Альшевский – Гуренко? Или все в прошлом?

– Нет, вообще никакой принципиальности. Для меня ее не было даже в плане «Динамо». В первую очередь хотелось начать сезон с победы. Все остальное уходило на второй план. Может быть, звучит и не совсем правдиво, но это правда.

– Сарока сыграл совсем недолго. Не хватает физических кондиций?

– Знаете, мы планировали выпустить Антона раньше, но по развитию событий я видел, что это непросто сделать. Замена должна была пройти чуть-чуть раньше, однако игра внесла свои корректировки, поэтому получилось, как получилось.

– Как проходит восстановление Дениса Щербицкого?

– Денис на самом деле восстановился от своей травмы, но были другие микроповреждения, которые немножко отодвинули его возвращение. Надеюсь, в ближайшем будущем он примет участие в матчах, – сказал Альшевский, передает корреспондент Tribuna.com.

Ответный матч БАТЭ – «Динамо» пройдет 14 марта в Борисове.

Альшевский начинает в БАТЭ матчем против Гуренко – человека, который выжил его из минского «Динамо»

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Теги: Брест
 
 
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Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский подвел итог матча с минским «Динамо» (2:1) в рамках 1/4 финала Кубка Беларуси.
 
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