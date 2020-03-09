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Егор Филипенко: «Поле на «Динамо» было тяжеловато, но все равно это лучше, чем синтетика на Маяковке»

09.03.2020 22:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник БАТЭ Егор Филипенко после победы над минским «Динамо» (2:1) в 1/4 финала Кубка Беларуси отметил, что на натуральном весеннем газоне стадиона «Динамо» играть приятнее, чем на синтетике Маяковки.

– БАТЭ – «Динамо» Минск – белорусское «класико». На «Динамо» чувствовалась атмосфера?

– Не сказал бы, что было много зрителей, но напряжение, естественно, было. Все-таки первая игра в сезоне, важный соперник… Было волнительно, хотелось стартовать хорошо.

– Казалось, что до гола обе команды спали. А результативный удар Олехновича и БАТЭ разбудил, и «Динамо» добавил динамики…

– Может, и да. Шла вялая игра, никто не хотел пропускать первым. А после гола нам уже нужно было идти вперед, мы раскрывались, а «Динамо» больше действовало на контратаках. Хорошо, что забили ответный мяч в первом тайме. Учитывая, что это Кубок, дальше преимущество было на нашей стороне.

– В прошлом году газон на «Динамо» был плохого качества. Сейчас с трибуны показалось, что все намного лучше.

– Не знаю, как было в том году. Но учитывая время года, неплохо, зеленая травка была. Хотя, понятно, поле было тяжеловато, еще и дождь шел. Но все равно это лучше, чем синтетика на Маяковке, – сказал Филипенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Защитник БАТЭ Егор Филипенко после победы над минским «Динамо» (2:1) в 1/4 финала Кубка Беларуси отметил, что на натуральном весеннем газоне стадиона «Динамо» играть...
 
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