Все спортивные мероприятия в Италии приостановлены из-за коронавируса

Источник материала: Tribuna.com

Из-за распространения коронавируса все спортивные соревнования на территории Италии, включая Серию А , были приостановлены.

Об этом объявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

«Времени больше нет. Цифры говорят нам о значительном приросте зараженных, увеличении числа смертей. Мы должны пожертвовать чем-то во благо всей Италии. Вот почему мы принимаем еще более жесткие меры.

Серия А и все спортивные мероприятия будут приостановлены. Болельщики должны принять это», – заявил премьер-министр.

Пока не ясно, как данная мера повлияет на международные соревнования, в частности, матчи еврокубков.

В Италии зафиксировано 7 985 заражением коронавирусом. Погибло 463 человека.