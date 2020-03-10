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Все спортивные мероприятия в Италии приостановлены из-за коронавируса
10.03.2020 00:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Из-за распространения
Об этом объявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
«Времени больше нет. Цифры говорят нам о значительном приросте зараженных, увеличении числа смертей. Мы должны пожертвовать чем-то во благо всей Италии. Вот почему мы принимаем еще более жесткие меры.
Серия А и все спортивные мероприятия будут приостановлены. Болельщики должны принять это», – заявил премьер-министр.
Пока не ясно, как данная мера повлияет на международные соревнования, в частности, матчи еврокубков.
В Италии зафиксировано 7 985 заражением коронавирусом. Погибло 463 человека.
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Из-за распространения коронавируса все спортивные соревнования на территории Италии, включая Серию А, были приостановлены.
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