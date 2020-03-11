ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Cахарники» провели два товарищеских матча

11.03.2020 — Новости Спорта | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

На прошлой неделе в рамках  подготовки к чемпионату-2020 среди команд высшей лиги «сахарники» провели два товарищеских матча, завершившихся победой городей-ских футболистов. Так, 4 марта одержана виктория над ФК «Динамо-Малорита» — 1:0, а 7 марта команда Олега Радушко была сильнее футболистов гродненского «Немана» Игоря Ковалевича — 2:1.

Во вторник, 17 марта, в Городейском центре культуры (бывший ДК сахкомбината) ФК «Городея» проводит встречу команды с болельщиками и презентацию состава-2020.  Начало в 18.00.

Вход свободный.


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На прошлой неделе в рамках  подготовки к чемпионату-2020 среди команд высшей лиги «сахарники» провели два товарищеских матча, завершившихся победой городей-ских
 
Новости дня
Новости спорта
 
«Городея» совместно с Городейским сахарным комбинатом представила «футбольную» упаковку сахара
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

10.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
11.03.2020
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень
Полымя
Lida.Info
Soligorsk News

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика