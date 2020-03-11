«Cахарники» провели два товарищеских матча

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями











На прошлой неделе в рамках подготовки к чемпионату-2020 среди команд высшей лиги «сахарники» провели два товарищеских матча, завершившихся победой городей-ских футболистов. Так, 4 марта одержана виктория над ФК «Динамо-Малорита» — 1:0, а 7 марта команда Олега Радушко была сильнее футболистов гродненского «Немана» Игоря Ковалевича — 2:1.

Во вторник, 17 марта, в Городейском центре культуры (бывший ДК сахкомбината) ФК «Городея» проводит встречу команды с болельщиками и презентацию состава-2020. Начало в 18.00.

Вход свободный.