«Городея» совместно с Городейским сахарным комбинатом представила «футбольную» упаковку сахара

Источник материала: Tribuna.com

совместно с Городейским сахарным комбинатом представила фирменную «футбольную» упаковку белого кускового сахара.

На коробке, вышедшей тиражом в 105000 экземпляров, изображены футболисты « Городеи » Юрий Воловик, Дмитрий Лебедев и Сергей Пушняков. А вместе с хэштегом #ПоГородейски местным жителям и болельщикам предлагается публиковать ситуации из жизни, которые они считают характерными для поселка и команды.

Приобрести такой сахар можно будет в ближайшее время во всех торговых сетях страны.

Отметим, что в прошлом году команда отметила свое 15-летие, а Городейскому сахарному комбинату исполнилось 60 лет.







