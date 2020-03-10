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«Городея» совместно с Городейским сахарным комбинатом представила «футбольную» упаковку сахара
10.03.2020 23:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
На коробке, вышедшей тиражом в 105000 экземпляров, изображены футболисты «
Приобрести такой сахар можно будет в ближайшее время во всех торговых сетях страны.
Отметим, что в прошлом году команда отметила свое 15-летие, а Городейскому сахарному комбинату исполнилось 60 лет.
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«Городея» совместно с Городейским сахарным комбинатом представила фирменную «футбольную» упаковку белого кускового сахара.
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