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«Городея» совместно с Городейским сахарным комбинатом представила «футбольную» упаковку сахара

10.03.2020 23:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Городея» совместно с Городейским сахарным комбинатом представила фирменную «футбольную» упаковку белого кускового сахара.

На коробке, вышедшей тиражом в 105000 экземпляров, изображены футболисты «Городеи» Юрий Воловик, Дмитрий Лебедев и Сергей Пушняков. А вместе с хэштегом #ПоГородейски местным жителям и болельщикам предлагается публиковать ситуации из жизни, которые они считают характерными для поселка и команды.

Приобрести такой сахар можно будет в ближайшее время во всех торговых сетях страны.

Отметим, что в прошлом году команда отметила свое 15-летие, а Городейскому сахарному комбинату исполнилось 60 лет.

«Городея» совместно с Городейским сахарным комбинатом представила «футбольную» упаковку сахара

«Городея» совместно с Городейским сахарным комбинатом представила «футбольную» упаковку сахара

 
 
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«Городея» совместно с Городейским сахарным комбинатом представила фирменную «футбольную» упаковку белого кускового сахара.
 
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