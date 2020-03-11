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В Ганцевичах пройдет открытый кубок района по волейболу

11.03.2020 12:31 — Новости Спорта | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В Ганцевичах пройдет открытый кубок района по волейболу

В Ганцевичах стартует открытый кубок района по волейболу

Соревнования пройдут 4-5 апреля в спортзале по улице Монтажников.

Начало игр в 10.00

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В Ганцевичах стартует открытый кубок района по волейболу Соревнования пройдут 4-5 апреля в спортзале по улице Монтажников. Начало игр в
 
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