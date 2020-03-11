В Ганцевичах стартует открытый кубок района по волейболу
Соревнования пройдут 4-5 апреля в спортзале по улице Монтажников.
Начало игр в 10.00
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В Ганцевичах пройдет открытый кубок района по волейболу
11.03.2020 12:31 — Новости Спорта | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)
В Ганцевичах стартует открытый кубок района по волейболу
Соревнования пройдут 4-5 апреля в спортзале по улице Монтажников.
Начало игр в 10.00
(Visited 1 times, 1 visits today)
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В Ганцевичах стартует открытый кубок района по волейболу Соревнования пройдут 4-5 апреля в спортзале по улице Монтажников. Начало игр в
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