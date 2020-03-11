Зампредседателя БФЛА о Минском полумарафоне-2020: «Изюминка нашей трассы – настоящее воплощение Ленина вместе с большевиками»

Источник материала: Tribuna.com

Заместитель председателя-исполнительный директор БФЛА Мария Колосовская поделилась подробностями о Минском полумарафоне-2020. Напомним, что старт намечен на 13 сентября.

«Для каждого желающего есть беговое движение #FollowMinsk, которое абсолютно бесплатно с профессиональным тренером, поможет вам подготовиться на любую из выбранных дистанций Минского полумарафона. Просто находите в социальных сетях группу бегового движения #FollowMinsk, там есть вся полезная информация: как готовиться, как построить свою диету и многое другое. Приходите на тренировки и бегайте вместе с нами.

С нами вместе к Минскому полумарафону готовится команда «Dream Team». Это команда известных личностей: дипломатов, политиков. С нами бегут и представители посольства США, и Мисс Беларусь, Мисс Европа – Мария Василевич, и олимпийские чемпионы, которые находят время в своем плотном графике и своим примером показывают, что бег – это здорово.

Минский полумарафон – это не только бег, мы организуем вдоль всей трассы тематические площадки. Если это оперный театр, то это живые музыкальные инструменты, на площади Независимости – фольклор. Изюминка нашей трассы – настоящее воплощение В.И. Ленина вместе с большевиками возле домика РСДРП», – сказала Колосовская.