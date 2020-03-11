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Александр Глеб официально завершил карьеру

11.03.2020 21:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня Александр Глеб объявил о завершении карьеры.

«Много думал, советовался, но внутренне определился после того сезона, что хватит. Хотя люблю футбол, проскакивает желание выйти, поиграть, но понимаю, что в этом году уже 39. Семья, дети. Нужно уделять им внимание. Внутренне принял это решение.

В год, когда сборная может попасть на евро? Если бы сборная нуждалась во мне, я бы продлил.

Что дальше? До лета посвящу себя семье, а потом будем определяться. Останусь в футболе. Хочется его продвигать, развивать. Он пока в самом низу.

Поехать на Евро в роли мотиватора? Поеду как болельщик и буду ее поддерживать, переживать за нее.

Прощальный матч на Динамо? Идея есть, мы все стремимся ее воплотить. Наши партнеры нас в этом поддерживают. Вопрос выбрать правильное время. Желание есть, все за», – сказал Глеб.

Глеб начинал заниматься футболом в школе минского «Динамо». За свою игровую карьеру он становился победителем Лиги чемпионов (2008/09), чемпионом Испании (2008/2009), обладателем Кубка Испании (2008/09), выигрывал Кубок Интертото (2002), Кубок английской лиги (2010/2011), является шестикратным чемпионом Беларуси (1999, 2012, 2013, 2015, 2016, 2018). 

Также футболист был лучшим ассистентом Бундеслиги (2004/2005) и 6 раз признавался футболистом года в Беларуси (2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008).

Прошлый сезон 38-летний Глеб начинал в БАТЭ, где сыграл 1 матч. Затем он перебрался в «Ислочь», в составе которой провел 13 игр.

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Теги: Брест
 
 
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Сегодня Александр Глеб объявил о завершении карьеры.
 
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