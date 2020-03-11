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Александр Глеб официально завершил карьеру
11.03.2020 21:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня
«Много думал, советовался, но внутренне определился после того сезона, что хватит. Хотя люблю футбол, проскакивает желание выйти, поиграть, но понимаю, что в этом году уже 39. Семья, дети. Нужно уделять им внимание. Внутренне принял это решение.
В год, когда сборная может попасть на евро? Если бы сборная нуждалась во мне, я бы продлил.
Что дальше? До лета посвящу себя семье, а потом будем определяться. Останусь в футболе. Хочется его продвигать, развивать. Он пока в самом низу.
Поехать на Евро в роли мотиватора? Поеду как болельщик и буду ее поддерживать, переживать за нее.
Прощальный матч на Динамо? Идея есть, мы все стремимся ее воплотить. Наши партнеры нас в этом поддерживают. Вопрос выбрать правильное время. Желание есть, все за», – сказал Глеб.
Глеб начинал заниматься футболом в школе минского
Также футболист был лучшим ассистентом Бундеслиги (2004/2005) и 6 раз признавался футболистом года в Беларуси (2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008).
Прошлый сезон 38-летний Глеб начинал в
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Сегодня Александр Глеб объявил о завершении карьеры.
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