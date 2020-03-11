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НХЛ. «Рейнджерс» против «Колорадо», «Чикаго» примет «Сан-Хосе», «Эдмонтон» сыграет с «Виннипегом»
11.03.2020 22:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В регулярном чемпионате НХЛ «Чикаго» сыграет с
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В регулярном чемпионате НХЛ «Чикаго» сыграет с «Сан-Хосе», «Эдмонтон» – с «Виннипегом», «Колорадо» примет «Рейнджерс».
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