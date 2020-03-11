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НХЛ. «Рейнджерс» против «Колорадо», «Чикаго» примет «Сан-Хосе», «Эдмонтон» сыграет с «Виннипегом»

11.03.2020 22:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В регулярном чемпионате НХЛ «Чикаго» сыграет с «Сан-Хосе», «Эдмонтон» – с «Виннипегом», «Колорадо» примет «Рейнджерс».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Чикаго – Сан-Хосе
Дата проведения
12 марта, 03.00, «United Center»
Онлайн матча Видео

 

Эдмонтон – Виннипег
Дата проведения
12 марта, 04.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

 

Анахайм – Сент-Луис
Дата проведения
12 марта, 05.00, «Honda Center»
Онлайн матча Видео

 

Колорадо – Рейнджерс
Дата проведения
12 марта, 05.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Видео

 

Лос-Анджелес – Оттава
Дата проведения
12 марта, 05.30, «Staples Center»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ 

 
 
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В регулярном чемпионате НХЛ «Чикаго» сыграет с «Сан-Хосе», «Эдмонтон» – с «Виннипегом», «Колорадо» примет «Рейнджерс».
 
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