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Игры квалификации женского ЧЕ-2020 между сборными Беларуси и Косова могут быть перенесены из-за коронавируса
11.03.2020 19:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
ЕГФ установила альтернативные даты для матчей 5-го и 6-го туров квалификации женского чемпионата Европы-2020, которые должны были пройти 25 и 29 марта. В случае ухудшения ситуации с коронавирусом, поединки пройдут на первой неделе июня.
Таким образом, могут быть перенесены и оба мартовских поединка сборной Беларуси — 25 марта белоруски должны были сыграть с командой Косова в гостях, 29-го — дома.
Но, вероятно, нашу сборную это не коснется. Игры пройдут в марте. Как пояснили в федерации гандбола Беларуси, делегация соперника при визите в Беларусь должна будет предоставить справки о состоянии здоровья всех прибывших, передал корреспондент «Беларусь 1» Александр Ярмош.
Майская игра
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Игры квалификации женского ЧЕ-2020 между сборными Беларуси и Косова могут быть перенесены из-за коронавируса
ЕГФ установила альтернативные даты для матчей 5-го и 6-го туров квалификации женского чемпионата Европы-2020, которые должны были пройти 25 и 29 марта.
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