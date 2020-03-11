Игры квалификации женского ЧЕ-2020 между сборными Беларуси и Косова могут быть перенесены из-за коронавируса

Источник материала: Tribuna.com

ЕГФ установила альтернативные даты для матчей 5-го и 6-го туров квалификации женского чемпионата Европы-2020, которые должны были пройти 25 и 29 марта. В случае ухудшения ситуации с коронавирусом, поединки пройдут на первой неделе июня.

Таким образом, могут быть перенесены и оба мартовских поединка сборной Беларуси — 25 марта белоруски должны были сыграть с командой Косова в гостях, 29-го — дома.

Но, вероятно, нашу сборную это не коснется. Игры пройдут в марте. Как пояснили в федерации гандбола Беларуси, делегация соперника при визите в Беларусь должна будет предоставить справки о состоянии здоровья всех прибывших, передал корреспондент «Беларусь 1» Александр Ярмош.

Майская игра сборной Беларуси с командой Германии пока тоже не перенесена.