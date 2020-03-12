Майкл Оуэн: «Избавьте меня от чуши про мастер-класс от Симеоне. «Ливерпуль» просто выносил их»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший нападающий Майкл Оуэн вновь прокомментировал вылет мерсисайдцев из Лиги чемпионов после поражения от (2:3, дополнительное время).

«Пожалуйста, избавьте меня от этой неизбежной чуши про мастер-класс от Симеоне.

Нет ничего гениального в том, чтобы посадить 11 топ-футболистов защищаться без мяча. «Ливерпуль» просто выносил их», – написал Оуэн в твиттере.