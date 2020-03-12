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Майкл Оуэн: «Избавьте меня от чуши про мастер-класс от Симеоне. «Ливерпуль» просто выносил их»
12.03.2020 15:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший нападающий
«Пожалуйста, избавьте меня от этой неизбежной чуши про мастер-класс от Симеоне.
Нет ничего гениального в том, чтобы посадить 11 топ-футболистов защищаться без мяча. «Ливерпуль» просто выносил их», – написал Оуэн в твиттере.
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Бывший нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн вновь прокомментировал вылет мерсисайдцев из Лиги чемпионов после поражения от «Атлетико» (2:3, дополнительное время).
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