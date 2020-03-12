Грузия попросила УЕФА отменить матч Лиги наций против Беларуси из-за коронавируса

Источник материала: Tribuna.com

Федерация футбола Грузии (ФФГ) обратилась с просьбой к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменить предстоящий 26 марта матч Лиги наций против Беларуси из-за ситуации, связанной с коронавирусом.

Об этом в четверг заявил генсек ФФГ Давид Муджири в беседе с Первым каналом Общественного вещателя Грузии.

«Для нас важным является болельщик, однако не менее важным являются интересы и здоровье игроков. У нас в сборной Грузии есть много игроков, которые играют в Европе и Америке. Из-за опасности коронавируса их путешествие и въезд усложнились. Это еще один аргумент в пользу того, почему матч должен быть перенесен.

Для нас неприемлемым является отказ от зрителей на стадионе, так как футбол принадлежит народу. В Париже тоже провели матч [ПСЖ – «Боруссия»] без зрителей, однако люди собрались вокруг стадиона, и мне непонятно, какая разница, много людей будет на трибунах или за стадионом?» – сказал Муджири.

Матч сборных Грузии и Беларуси должен состояться в Тбилиси на стадионе «Динамо Арена». Все билеты уже проданы.

В Грузии выявлено 24 случая заражения новым коронавирусом. В карантине находятся 295 человек, еще 49 – в стационарных учреждениях под наблюдением врачей. Все заразившиеся являются гражданами страны.

Ранее сообщалось , что матч пройдет без зрителей.