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Завершившая сезон Алимбекова побежит спринт в Контиолахти вместо Кривко
12.03.2020 20:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Завершившая сезон Динара Алимбекова побежит спринт в Контиолахти вместо
Динара Алимбекова завершила выступления в сезоне. Она проходит углубленное обследование в Минске
8-й этап Кубка мира. Контиолахти (Финляндия). 13.03. Спринт. Женщины. 17.30
Старт-лист приводит
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Завершившая сезон Динара Алимбекова побежит спринт в Контиолахти вместо Ирины Кривко.
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