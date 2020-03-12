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«Реал» откажется от покупки Погба в связи с игрой Вальверде и Эдегора в этом сезоне (Daily Mail)

12.03.2020 18:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Реал», вероятно, откажется от приобретения полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в летнее трансферное окно, сообщает Daily Mail.

По информации источника, руководство клуба сомневается в рациональности трансфера 26-летнего француза в связи с убедительными выступлениями в этом сезоне хавбека Федерико Вальверде, а также полузащитника Мартина Эдегора, играющего на правах аренды за «Реал Сосьедад».

В «Реале» считают, что уругваец и норвежец – два лучших молодых полузащитника мира, которые во многом выполняют на поле схожие с Погба функции. 

Президент клуба Флорентино Перес полагает, что когда Эдегор и Вальверде будут в одной команде, решение не тратить большие деньги на трансфер француза станет еще очевиднее.

Напомним, что на трансфере Погба ранее настаивал тренер «Реала» Зинедин Зидан.

Сообщалось, что сам Погба хочет остаться в «МЮ», а  его зарплата может вырасти до 400 тысяч фунтов в неделю.

 

 
 
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«Реал», вероятно, откажется от приобретения полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в летнее трансферное окно, сообщает Daily Mail.
 
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