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«Реал» откажется от покупки Погба в связи с игрой Вальверде и Эдегора в этом сезоне (Daily Mail)
12.03.2020 18:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Реал», вероятно, откажется от приобретения полузащитника
По информации источника, руководство клуба сомневается в рациональности трансфера 26-летнего француза в связи с убедительными выступлениями в этом сезоне хавбека Федерико Вальверде, а также полузащитника Мартина Эдегора, играющего на правах аренды за
В «Реале» считают, что уругваец и норвежец – два лучших молодых полузащитника мира, которые во многом выполняют на поле схожие с Погба функции.
Президент клуба
Напомним, что на трансфере Погба ранее настаивал тренер «Реала»
Сообщалось, что сам Погба хочет остаться в «МЮ», а его зарплата может вырасти до 400 тысяч фунтов в неделю.
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«Реал», вероятно, откажется от приобретения полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в летнее трансферное окно, сообщает Daily Mail.
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