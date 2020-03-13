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Венесуэльский El Nacional написал, что у Дибалы коронавирус. Журналист Goal опроверг это
13.03.2020 01:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий
Однако журналист Goal Ромео Агрести, освещающий туринский клуб, опроверг эту информацию,
Ранее Серия А была приостановлена из-за пандемии коронавируса. В Италии заразились 15 113 человек, а погибли 1 016.
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Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала заразился коронавирусом, утверждает венесуэльский El Nacional.
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