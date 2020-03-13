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Венесуэльский El Nacional написал, что у Дибалы коронавирус. Журналист Goal опроверг это

13.03.2020 01:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала заразился коронавирусом, утверждает венесуэльский El Nacional. Издание сообщило, якобы 26-летний аргентинец находится на карантине, а тесты на вирус также проходит другой аргентинский форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин.

Однако журналист Goal Ромео Агрести, освещающий туринский клуб, опроверг эту информацию, написав в твиттере: «Фейковые новости».

Ранее Серия А была приостановлена из-за пандемии коронавируса. В Италии заразились 15 113 человек, а погибли 1 016.

Спорт закрывается на карантин. Показываем, что уже отменили, а что – почему-то еще нет

 
 
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Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала заразился коронавирусом, утверждает венесуэльский El Nacional.
 
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